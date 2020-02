Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 11 febbraio -4

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Tavolo istituzionale sul Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) per la Basilicata. Ore 16,00. Palazzo Chigi. Segue alle ore 18,00 incontro con delegazione Upi. Palazzo Chigi. CAMERA 10,00 e 14,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 14,00 Ddl farmaci malattie rare (ristretto Affari sociali) 14,00 audizioni vicesindaco Torino, Marco Marocco; Anas su controllo concessionaria Torino-Bardonecchia e Traforo Frejus (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 audizioni Fao su Ddl colture fuori suolo e Ddl agricoltura contadina (Agricoltura) 15,00 mozioni antibiotico-resistenza; etichetta cibi 'made in Italy' (Aula) 15,15 audizioni commissario Mose, Elisabetta Spitz; provveditore opere pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Cinzia Zincone su Ddl Venezia e laguna (Ambiente e Lavori pubblici) 16,00 Ddl sicurezza sanita' (Giustizia e Affari sociali riunite) 16,30 Ddl prescrizione (Giustizia) 16,30 Ddl assegno unico (Lavoro) SENATO 11,00 Ddl consumo suolo (Comitato ristretto Agricoltura e Ambiente) 13,00 Audizioni su Dl intercettazioni (Giustizia) 14,00 Ddl tartufi (Agricoltura) 14,14 Relazione programmatica su partecipazione Italia a Ue (Politiche Ue) 14,30 Ddl agricoltura biologica (Agricoltura) 14,30 Audizione Rfi su incidente ferroviario di Lodi (Lavori Pubblici) 14,30 Audizioni Motus-E e Confesercenti su mercato auto motive e bolletta elettrica (Industria) 15,00 Ddl tutela costituzionale ambiente (Affari Costituzionali) 15,00 Affari assegnati su relazioni Italia-Russia (Esteri) 15,00 Dlgs Codice nautica da diporto (Bilancio) 15,00 Dl Ministeri (Istruzione) 15,00 Affare assegnato su biotecnologie in agricoltura (Agricoltura) 15,00 Audizione Giovanni Costa su salute e sicurezza personale comparto ferroviario (Lavoro) 15,30 Proposta indagine conoscitiva stato sicurezza in Italia (Affari Costituzionali) 15,30 Ddl limitazione vendita sottocosto prodotti agricoli (Agricoltura) 15,30 Dl intercettazioni (Giustizia) 15,30 Dl cuneo (Finanze) 15,30 Dlgs ispezioni navi ro-ro, Dlgs sicurezza navi passeggeri, Dlgs registrazione persone navi passeggeri, Dlgs conducenti veicoli trasporto merci (Lavori Pubblici) 16,00 Dlgs servizi pagamento in mercato interno (Finanze) 16,00 Ddl diffamazione (Giustizia) 16,00 Ddl ratifica Convenzioni responsabilita' civile energia nucleare (Esteri e Politiche Ue) 16,15 Ddl recupero crediti in sofferenza (Finanze) ORGANISMI BICAMERALI 11,30 audizione Federcontribuenti (Enti previdenziali) 14,30 audizione ministro della Salute, Roberto Speranza, su diffusione coronavirus (Schengen) RED

(RADIOCOR) 10-02-20 18:57:12 (0522) NNNN