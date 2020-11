Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 10 novembre

Giornata intensa sul fronte societario con numerosi cda per l'approvazione dei conti, tra cui Acea, Banca Mediolanum, Cattolica Assicurazioni, DeA Capital, Erg, Ferragamo, Iren, Mediaset, Mondadori, Telecom Italia. Previste anche le conference call con gli analisti, tra le altre, di Acea, Banca Mediolanum, Iren e Ferragamo. Tra gli avvenimenti economici, in streaming, si apre la 3a edizione del Blockchain Forum Italia, organizzata da Blockchain Italia e l'edizione del Security Summit Streaming Edition: giornate dedicate alla sicurezza cyber dedicate all'evoluzione della societa' digitale, partendo dai dati sul cybercrime con particolare riferimento al contesto della pandemia, si tiene l'IAB Forum 2020 "Welcome to Metaverse". Tra i dati macroeconomici attesi, l'Istat diffonde i dati sulla produzione industriale a settembre, l'inflazione in Cina a ottobre, dalla Francia il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre e la produzione industriale a settembre, dalla Germania il tasso di disoccupazione a settembre e l'indice Zew a novembre.

Red-

(RADIOCOR) 09-11-20 19:15:27 (0622) 5 NNNN