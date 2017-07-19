Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 10 febbraio

FINANZA - Milano: prima tappa del Roadshow 2026 di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari e investitori professionali. Ore 9,30. Presso Borsa Italiana.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banco di Desio e della Brianza, BFF Bank, Ferrari.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Banca Mps. Ore 9,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: Costo del lavoro, T4. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio ex-auto m/m, dicembre.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, novembre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: presentazione della ricerca "Smart Home tra continuita' e innovazione: sicurezza, nuovi ecosistemi e AI aprono il futuro", a cura dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Ore 10,00. Via Giovanni Durando 10.

- Roma: cerimonia celebrativa del "Giorno del Ricordo". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presso l'Aula di Montecitorio.

- Roma: in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza online, Wind Tre organizza l'incontro "NeoConnessi e sicurezza digitale: prime evidenze della valutazione d'impatto". Ore 10,30. Presso Associazione Civita, piazza Venezia 11.

- Milano: prende il via "Bit 2026", la Borsa Internazionale del Turismo. Cerimonia d'inaugurazione alle ore 11,00.

Partecipa, tra gli altri, Daniela Santanche', ministro del Turismo. Alle ore 14,15, l'evento "Il Giro d'Italia per il Sistema Paese - Territorio, turismo e sport marketing".

Presso Fiera Milano Rho. La manifestazione si conclude il 12 febbraio.

- Monza: Roche Italia presenta "Ricerca Circolare", una campagna di informazione dedicata a raccontare la ricerca scientifica nella sua dimensione piu' autentica, un motore di innovazione capace di trasformare intuizioni, dati e sperimentazioni in risultati concreti, contribuendo allo sviluppo del sistema Paese e accelerando il futuro. Ore 11,00. Presso il Campus Roche Italia, viale Gian Battista Stucchi 110. - Roma: conferenza stampa di presentazione delle iniziative del Centenario Istat. Ore 11,00. Via Cesare Balbo, 16.

- Roma: roadshow "Shaping Tomorrow: Bnl Bnp Paribas incontra il territorio. Nuovi scenari macroeconomici e riflessi sul Territorio Centro", organizzato da Bnl Bnp Paribas. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Elena Goitini, a.d. Bnl Bnp Paribas e responsabile Bnp Paribas in Italia. Presso Palazzo Orizzonte Europa, viale Altiero Spinelli 30.

- Milano: FS Italiane presenta il rebranding Frecciarossa.

Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio, a.d. e d.g. Trenitalia. Presso la Sala Reale della Stazione Milano Centrale.

- Roma: incontro "Capitale umano, valore pubblico. Formare per innovare la Pa", organizzato da Formiche e Digit'Ed. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione; Cristiano Cannarsa, a.d.

Sogei; Fabrizio Curcio, commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Renato Loiero, consigliere per le politiche di bilancio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presso l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, piazza della Enciclopedia Italiana 4.

- Milano: inaugurazione della Mostra "Evolutio", realizzata da Webuild. Ore 18,30. Presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci".

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,00 cerimonia 'Giorno del Ricordo', alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Aula) 11,10 audizioni docenti universitari e associazioni; International thermonuclear experimental reactor; Isin; Rina; Infn; Renaissance Fusion Italia; Sogin; Fondazione per lo sviluppo sostenibile; Enea Ddl energia nucleare sostenibile (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 12,00 audizione Acncc, Cna Fita Ncc, Air, Fast Tpnl Ncc, Federnoleggio Confesercenti, Fion, Legacoop produzione e servizi, Sistema Trasporti e 8puntozero per indagine su Tpl non di linea (Trasporti) 13,00 audizione Unioncamere su Comunicazione Ue 'Patto per il Mediterraneo' (Esteri) 13,00 audizioni Autori cinematografici; Writers Guild Italia; Italian Film Commissions; Cinema d'essai; Esercenti cinematografici; Documentaristi italiani su Ddl agenzia cinema audiovisivo (Cultura) 13,15 audizione Anci su maltempo Sicilia, Calabria e Sardegna (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Dl Ucraina (Aula) SENATO 13,00 Audizioni di Forum nazionale 'Salviamo il paesaggio Difendiamo i territori', Legambiente, Wwf Italia, Italia Nostra, Grig, Federparchi, Federcaccia, Rire su Dlgs ripristino natura (Ambiente) 14,00 Dl consultazioni elettorali e referendarie 2026, Ddl ballottaggi, Ddl contrasto antisemitismo (Affari Costituzionali) 14,30 Ddl riforma ordinamenti professionali (Giustizia) 15,00 Atti e proposte normative Ue su quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (Bilancio) 15,00 Ddl valorizzazione risorsa mare, Ddl riforma Rai, Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 15,00 Audizione di Fondazione UniVerde su effetti cambiamento climatico in agricoltura (Industria) 15,30 Indagine conoscitiva su uso AI in infrastrutture (Ambiente) 15,30 Dlgs Rc auto, Dlgs protezione Igp artigianato e industria, Dlgs sicurezza generale prodotti (Industria) 15,30 Dlgs riordino Irccs (Affari Sociali) 15,45 Atti Ue su attivita' spaziali, Fondo europeo competitivita', materie prime critiche e istituzione strumento per Ucraina (Politiche Ue) 15,45 Ddl sostegno edicole, Ddl incentivi fiscali rientro pensionati (Finanze) 16,00 Dlgs revisione strumento militare nazionale (Esteri) 16,00 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 16,15 Atto Ue su mobilita' militare (Esteri) 16,30 Ddl partecipazione popolare ad azioni societa' sportive, Ddl valorizzazione cammini d'Italia (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione direttore Aise, Giovanni Caravelli (Copasir).

