Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 8 giugno
FINANZA - Milano: l'ufficio studi di Assogestioni presenta i dati aggiornati a fine 2025 dello studio annuale che traccia l'identikit degli investitori retail in Italia. Ore 9,30. Via Andegari, 18.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea EPH Invest, per approvazione bilancio 2025, destinazione risultato d'esercizio. Ore 10,00. Presso lo studio Palau & Partners, via Montenapoleone 9. DATI MACROECONOMICI - Giappone: PIL t/t finale, T1. Ore 1,50.
- Giappone: PIL t/t, ann. finale, T1. Ore 1,50.
- Germania: Ordini all'industria m/m, aprile. Ore 8,00.
ECONOMIA - Milano: evento "Governare il futuro digitale: la sfida italiana tra AI security, sovranita' dei dati e Cloud nazionale", promosso da Deloitte e Cloud Security Alliance.
Ore 10,00. Presso l'Auditorium Deloitte, via Santa Sofia 28.
- Roma: convegno "L'evoluzione dell'abitare e il mercato immobiliare. Strumenti attualita' e prospettive", a cura di Tecnoborsa. Ore 10,00. Presso la Camera di Commercio, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.
- Roma: Utilitalia presenta il Rapporto Lavoro 2026, uno studio che affronta le dinamiche occupazionali e retributive nei settori ambiente, energia elettrica e gas-acqua. Ore 10,30.
Presso il Cnel, Sala Plenaria "Marco Biagi".
- Roma: business forum Italia-Norvegia, organizzato dal Maeci, da Ita - Italian Trade Agency, dal Norwegian Ministery of Trade, Industry and Fisheries e da Innovation Norway. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Giorgio Marsiaj, vicepresidente di Confindustria per l'Aerospazio. Presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, piazzale della Farnesina 1. Anche in streaming.
- Milano: evento "Impact Award 26", il premio promosso da Polimi Graduate School of Management insieme a Cdp, in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia. Ore 11,20.
Presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo Da Vinci".
- Roma: convegno "L'Unione Europea e il suo Bilancio: una prospettiva critica", promosso dal Luiss Research Center for European Analysis and Policy. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Presso il Campus Luiss di viale Pola 12.
- Trento: evento "Infrastrutture a sviluppo dei territori: le vie dello sviluppo a nord e sud del Brennero", organizzato da Confindustria Trentino Alto Adige. Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso Itas Forum, via Adalberto Libera 13.
- Roma: evento "Etica e Intelligenza Artificiale: i progetti del Fasi", organizzato da Fasi. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Presso la Pontificia Universita' Antonianum, via Merulana 124.
- Milano: V edizione del Forum "The Urban Mobility Council", con l'obiettivo di promuovere una piattaforma permanente di confronto e approfondimento sui temi della mobilita' urbana.
Ore 17,00. Presso la Triennale, viale Emilio Alemagna 6.
- Piacenza: assemblea annuale di Confapi Piacenza. Ore 18,30.
Partecipano, tra gli altri, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione; Cristian Camisa, presidente nazionale Confapi. Presso la Chiesa di Sant'Agostino.
Red-
(RADIOCOR) 05-06-26 19:34:40 (0630) 5 NNNN