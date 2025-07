Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 7 luglio

FINANZA - Milano: incontro J.P. Morgan Asset Management per illustrare l'outlook di mercato per il secondo semestre 2025 "Fondamenta stabili per un mondo instabile". Ore 9,30. Via Cordusio, 3.

DATI MACROECONOMICI - Germania: produzione industriale m/m, maggio. Ore 8,00.

- Eurozona: vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 11,00.

ECONOMIA - Bruxelles: riunione dei ministri finanziari dell'Eurogruppo.

Ore 15,00. - Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, convoca i sindacati su ex Ilva. Presso il MIMIT.

- Roma: conferenza stampa Stellantis per illustrare il report al I semestre 2025 delle produzioni ed occupazionale degli stabilimenti italiani del Gruppo. Ore 11,30. Presso la sede FIM-CISL, corso Trieste, 36. - Milano: quarta edizione del Forum "The Urban Mobility Council: "Mobilita' urbana: progettare la sicurezza. Dati, tecnologie e infrastrutture per la prevenzione e protezione", organizzato dal gruppo Unipol. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso la Triennale, viale Emilio Alemagna 6.

- Roma: cerimonia di inaugurazione dell'area riqualificata della Citta' dello Sport a Tor Vergata, con il taglio del nastro e l'evento di accensione scenografica della Vela di Calatrava. Ore 20,30. Partecipano, tra gli altri, Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Maurizio Leo, vice ministro MEF.

Accesso da via dell'Archiginnasio.

