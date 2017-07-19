Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 6 luglio
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Germania: ordini all'industria m/m, maggio. Ore 8,00.
- Eurozona: PPI a/a, maggio. Ore 11,00.
- Eurozona: vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Markit Pmi servizi finale, giugno. Ore 15,45.
- Stati Uniti: Markit Pmi composito finale, giugno. Ore 15,45.
- Stati Uniti: indice Ism non manifatturiero composito, giugno. Ore 16,00.
ECONOMIA - Roma: si apre la conferenza conclusiva del Network ChaMP.
Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; Philip Lane, membro del consiglio esecutivo della Banca centrale europea. Presso la sede della Banca d'Italia. I lavori terminano domani.
- Firenze: assemblea 2026 di Confindustria Toscana Centro e Costa "Sicurezza e' Sviluppo: il nuovo corso industriale del territorio". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
- Rho (Mi): conferenza stampa di presentazione e conseguente posa del primo pilastro della Fiera Ice Arena, il nuovo impianto temporaneo degli sport del ghiaccio che sorgera' all'interno del quartiere fieristico. Ore 11,45. Presso il quartiere fieristico.
- Biella: assemblea generale dell'Unione Industriale Biellese "The energy tax: il peso energetico che grava sull'industria italiana". Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, vicepresidente Confindustria per l'Energia. Corso G.
Pella, 2.
- Roma: evento IAI per la presentazione del nuovo numero della Rivista di politica economica, "Il momento delle scelte: competitivita' e autonomia in Europa". Ore 17,00.
Partecipano, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, presidente UniCredit; Maurizio Tarquini, d.g. Confindustria; Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Banca europea per gli investimenti. Presso l'Istituto Affari Internazionali (Iai), via dei Montecatini, 17.
Red-
(RADIOCOR) 03-07-26 19:32:50 (0580) 5 NNNN