Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 5 settembre -2

FINANZA - 'Italian Sustainability Week' di Borsa Italiana. Alle ore 10,00 webinar di apertura "Implementig Nrrp & Green Deal: achievements and challenges for public and private players".

Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, il ministro della Transazione ecologica, Roberto Cingolani. I lavori proseguono fino al 9 settembre. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Aeroporto di Bologna, PharmaNutra, Valsoia.

DATI MACROECONOMICI - Cina: pmi servizi, agosto. Ore 3,45.

- Italia: pmi servizi, agosto. Ore 9,45.

- Francia: pmi servizi, agosto. Ore 9,50.

- Germania: pmi servizi, agosto. Ore 9,55.

- Eurozona: pmi servizi, agosto. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: pmi servizi, agosto. Ore 10,30.

- Eurozona: vendite al dettaglio, luglio. Ore 11,00.

ECONOMIA - Milano: prende il via la 50esima edizione di 'Gastech Hydrogen 2022', fiera mondiale dell'energia, organizzata con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, di Regione Lombardia e Comune di Milano. Alle ore 10,00 cerimonia di apertura. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato, Ministero degli affari Esteri. La manifestazione prosegue fino all'8 settembre. Fiera di Milano.

- Milano: visita della mostra organizzata da Brembo 'The art of Braking'. Ore 11,00. Presso Mudec, via Tortona 56.

- Venezia: seminario "Quali prospettive per le aziende italiane in Cina oggi", organizzato dal Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Universita' Ca' Foscari in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Cina. Ore 16,30.

Campus Economico San Giobbe, Cannaregio 873.

