Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 5 maggio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Fossalta di Portogruaro (Ve): assemblea Zignago Vetro per bilancio al 31/12/24, destinazione utile di esercizio, nomina cda e collegio sindacale. Ore 11,00.

Via Ita Marzotto, 8.

- Baranzate (Mi): assemblea ordinaria EuroGroup Laminations per bilancio al 31/12/24, destinazione risultato di esercizio. Ore 14,00. Via Stella Rosa, 48.

DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, aprile. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, aprile. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, aprile. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: prosegue la 58esima Riunione annuale della Banca Asiatica di Sviluppo "Condividere l'esperienza, costruire il futuro", evento organizzato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alle ore 10,00 sessione iniziale del Board of Governors, con il governatore di Bankitalia Fabio Panetta e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Alle ore 14,00 tavola rotonda sul tema "Doing business in Asia. Opportunities and Italia success stories", con il sottosegretario del Mef, Lucia Albano.

Alle ore 16,30 Investing in Next-Gen skills for Jobs of the Future, con il vicedirettore generale di Bankitalia, Paolo Angelini. Presso l'Allianz MiCo-Milano Convention Center. I lavori terminano il 7 maggio.

- Milano: evento "Open HT - La giornata aperta sulle scienze della vita". Ore 10,00. Presso l'Auditorium Human Technopole, Palazzo Italia.

- Venezia: presentazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria per l'Organizzazione e i Rapporti con i Territori e le Categorie. Presso Universita' Ca' Foscari, Dorsoduro 3246. Anche in streaming.

- Roma: presentazione dei risultati del XVI rapporto dell'Osservatorio AUB, promosso da AIDAF, UniCredit e Universita' Bocconi - Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari. Ore 14,45. Presso il MIMIT, via Veneto 33.

- Milano: evento "Mind Annual Report 2025". Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presso l'Auditorium Fondazione Triulza.

- Roma: gruppo FS e FIGC presentano "Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025", occasione di confronto sui temi dello sport e dell'empowerment femminile. Ore 17,30. Partecipano, tra gli altri, Gabriele Gravina, presidente FIGC: Gianpiero Strisciuglio, a.d. e d.g.

Trenitalia. Presso Officine Farneto, via dei Monti della Farnesina 77.

Red-

(RADIOCOR) 02-05-25 19:38:12 (0590) 5 NNNN