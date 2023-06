Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 5 giugno -2

FINANZA - Milano: evento "All About Us", organizzato da AssoNEXT in collaborazione con gli Euronext Growth Advisors. Ore 11,00.

Palazzo Mezzanotte.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Zucchi. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22, distribuzione dividendo. Via Mazzini, 20. DATI MACROECONOMICI - Cina: Pmi servizi, maggio. Ore 3,45.

- Germania: bilancia commerciale, aprile. Ore 8,00.

- Italia: Pmi servizi, maggio. Ore 9,45.

- Francia: Pmi servizi finale, maggio. Ore 9,50.

- Germania: Pmi servizi finale, maggio. Ore 9,55.

- Eurozona: Pmi composito finale, maggio. Ore 10,00.

- Eurozona: Pmi servizi finale, maggio. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: servizi finale, maggio. Ore 10,30.

- Eurozona: prezzi alla produzione a/a, aprile. Ore 11,00.

- Stati Uniti: markit Pmi servizi finale, maggio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: ordinativi industriali, aprile. Ore 16,00.

- Stati Uniti: ordinativi beni durevoli m/m finale, aprile.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: indice ISM non manifatturiero composito, maggio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: conferenza stampa FlixBus "Centralita' della Lombardia come volano della mobilita' sostenibile del futuro".

Ore 12,00. Corso Como, 11.

- Bologna: conferenza stampa "Pnrr, Guardia di Finanza e Azienda Usl di Bologna insieme per monitorare i progetti da realizzare". Ore 11,00. Via Castiglione, 29.

- Milano: Capital Markets Forum 2023. Ore 14,00. Excelsior Hotel Gallia.

- Roma: in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Utilitalia presenta il Green Book 2023. Ore 15,00. Via Merulana, 121.

- Bruxelles: audizione di Christine Lagarde al comitato Affari economici e monetari all'Europarlamento. Ore 15,00.

- Roma: incontro Remind e Parlamento Europeo U.I. "Futuro Italia - L'Ambiente e le infrastrutture per ripensare l'Italia in Europa e nel Mondo". Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Daniela Santanche', ministro del Turismo; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Piazza Venezia, 6c.

- Milano: assemblea Federazione Gomma Plastica "Welfare sanitario. Un'opportunita' per le Imprese e i Lavoratori delle due Industrie". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Stirpe, vice presidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Via Ampe're, 2.

- Bolzano: assemblea Assoimprenditori Alto Adige, "Next gen e nuovi talenti: come attrarli, trattenerli e guidarli". Ore 16,30. Partecipa tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. MEC Sheraton.

- Roma: incontro "Costruire l'Europa in tempi di crisi", organizzato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana e pubblicazione del libro "Jean Monnet aveva ragione?" di Marco Buti. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR; Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari. Piazza della Enciclopedia Italiana, 4.

- Roma: il Dipartimento di Economia e Finanze della Luiss organizza un evento per celebrare il tricentenario della nascita di Adam Smith. Ore 17,30. Viale Romania, 32.

- Milano: presentazione del Libro "Nella peggiore delle ipotesi" di Andrea Giuliacci. Ore 18,00. Foro Buonaparte, 31.

