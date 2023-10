Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 30 ottobre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Amplifon, Piaggio, Technogym.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Spagna: inflazione a/a prelim, ottobre. Ore 9,00.

- Istat - commercio estero extra Ue, settembre. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: credito al consumo, settembre. Ore 10,30.

- Belgio: PIL t/t prelim T3. Ore 11,00.

- Eurozona: fiducia servizi, ottobre. Ore 11,00.

- Eurozona: fiducia industria, ottobre. Ore 11,00.

- Eurozona: indice di fiducia economica, ottobre. Ore 11,00.

- Eurozona: fiducia consumatori finale, ottobre prel. Ore 11,00.

- Germania: inflazione a/a prelim, ottobre. Ore 14,00.

- Germania: inflazione m/m prelim, ottobre. Ore 14,00.

- Germania: inflazione (Lander) a/a prelim, ottobre. Ore 14,00.

- Germania: inflazione (Lander) m/m prelim, ottobre. Ore 14,00.

ECONOMIA - Roma: seconda riunione trilaterale tra Italia, Germania e Francia, sulla transizione digitale. Ore 9,30.

Parteciperanno, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Robert Habeck, vice cancelliere e ministro dell'Economia e dell'Azione per il clima tedesco; Bruno Le Maire, ministro dell'Economia delle Finanze e della Sovranita' Industriale e Digitale francese. Palazzo Piacentini.

- Erbusco (Bs): evento di presentazione della guida "Milano e Lombardia a Tavola 2024" diretta da Gianluca Montinaro. Ore 10,30. Via Albano Zanella, 13.

- Roma: evento "L'Handmade in Italy per lo sviluppo locale.

Presentazione di un progetto PRIN sul design e le attivita' produttive in cinque regioni del Sud Italia", organizzato da In/Arch Lazio. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri. Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Via di Villa Patrizi, 11.

- Milano: assemblea 2023 di Federchimica "Vivere senza chimica?". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Picchetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Via Larga, 14.

- Cuneo: decima tappa del Roadshow autunnale "Cento - 10 risposte da 10 minuti per costruire assieme il 100% del portafoglio di investimento", organizzato da Pictet Asset Management. Ore 15,00.

- Milano: nell'ambito degli eventi programmati dal Centro di ricerche finanziarie sulla corporate governance di FIN-GOV, evento "Corporate Governance e Sostenibilita' Stato Dell'arte e Nuove Sfide". Ore 16,30. Universita' Cattolica del Sacro Cuore.

- Reggio Calabria: evento "Disegnare il futuro: competitivita', innovazione, sostenibilita' - Il piano per la crescita e le opportunita' della transizione ecologica sostenibile. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria a favore delle imprese calabresi", organizzato da Confindustria e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Confindustria Reggio Calabria e Unindustria Calabria. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Via Torrione, 96.

