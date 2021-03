Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 29 marzo -2

FINANZA - presentazione della ricerca Baffi Carefin "Shareholders' ownership characteristic of italian listed companies: do they really matter for firms' performance", organizzato da Equita, in collaborazione con Bocconi. Ore 17,00. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Sistema, Itway, Sit.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Roma: assemblea straordinaria Atlantia. Ore 15,00. Per proroga del termine per l'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7.1(ix) del progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni. Via Alberto Bergamini, 50.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: credito al consumo, febbraio. Ore 10,30.

ECONOMIA - tavola rotonda su "Il futuro passa da porto Marghera", organizzata da Uiltec Veneto e nazionale. Ore 9,30. In streaming.

- webinar, organizzato l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, su "Finanziamenti europei per lo sport. Opportunita' e best practice". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Malago', presidente CONI; Vito Cozzoli, presidente Sport e Salute.

- webinar Progamma Italiae "Comunita' e Blockchain. Una nuova frontiera?". Ore11,00.

- evento su "Italy and Japan: The population Challenge.

Sustainable Demograhics for Flourishing Societies", organizzato da Osservatorio Ethos Luiss Business School con l'Ambasciata del Giappone a Roma. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Lo Storto, d.g. Luiss; Gian Carlo Blangiardo, presidente ISTAT. In streaming.

presentazione Rapporto ISPI 2021 "Il mondo al tempo del Covid. L'ora dell'Europa?". Ore 18,00. Partecipano, tra gli altri, Giampiero Massolo, presidente, ISPI; Emma Bonino, senatrice della Repubblica; Enrico Letta, segretario, Partito Democratico; Maurizio Molinari, direttore La Repubblica e Matteo Salvini, segretario Lega. In streaming.

- ciclo di incontri "#Luiss.MasterClasses - Intersezioni.

Women's Leadership", organizzato dall'Ateneo. Ore 19,00. In streaming.

