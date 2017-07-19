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            Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 29 giugno

            FINANZA - La societa' Alia Mentis, concluso il collocamento istituzionale, e' ammessa da Borsa italiana alle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, a partire da oggi.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Borgosesia, per bilancio al 31/12/25, nomina cda.

            Ore 9,30. In streaming.

            - Torino: assemblea Fidia, per bilancio al 31/12/25, destinazione risultato d'esercizio, nomina cda, nomina collegio sindacale. Ore 10,00. Strada del Drosso, 29/15.

            DATI MACROECONOMICI - Giappone: Vendite al dettaglio a/a, maggio. Ore 1,50.

            - Spagna: IPCA a/a prelim. giugno. Ore 9,00.

            - Eurozona: M3 dest. a/a, maggio. Ore 10,00.

            - Gran Bretagna: Credito al consumo, maggio. Ore 10,30.

            - Eurozona: Indice di fiducia economica, giugno. Ore 11,00.

            - Eurozona: Fiducia industria, giugno. Ore 11,00.

            - Eurozona: Fiducia consumatori finale, giugno. Ore 11,00.

            - Eurozona: Fiducia servizi, giugno. Ore 11,00.

            ECONOMIA - Milano: convegno "Data center: la Lombardia al centro degli investimenti - Infrastrutture, energia e territorio: le condizioni della crescita", promosso dal Consiglio regionale della Lombardia. Ore 10,30. Presso Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22.

            - Parigi (Francia): presentazione delle prospettive agricole dell'Ocse e della Fao per il periodo 2026-2035. Ore 11,15.

            Presso la sede dell'Ocse. Anche in streaming.

            - Torino: evento "Intelligenza Industriale: Torino protagonista della robotica", a cura dell'Unione Industriali Torino. Ore 15,00. Via V. Vela, 17.

            - Parma: 81ma Assemblea dell'Unione Parmense degli Industriali.

            Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Teatro Regio, Str.

            Giuseppe Garibaldi 16/A.

            - Milano: incontro "Tornare a crescere. La sfida della produttivita'", organizzato da Istituto Bruno Leoni in collaborazione con Assolombarda. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Alvise Biffi, presidente Assolombarda. Via Pantano, 9.

            - Falconara Marittima (An): Assemblea 2026 di Confindustria Ancona "Il mondo che cambia: nuovi equilibri globali e sfide per le imprese". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi.

            Presso l'Aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio.

            Red-

            (RADIOCOR) 26-06-26 19:33:44 (0567) 5 NNNN

              


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