Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 29 giugno
FINANZA - La societa' Alia Mentis, concluso il collocamento istituzionale, e' ammessa da Borsa italiana alle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, a partire da oggi.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Borgosesia, per bilancio al 31/12/25, nomina cda.
Ore 9,30. In streaming.
- Torino: assemblea Fidia, per bilancio al 31/12/25, destinazione risultato d'esercizio, nomina cda, nomina collegio sindacale. Ore 10,00. Strada del Drosso, 29/15.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: Vendite al dettaglio a/a, maggio. Ore 1,50.
- Spagna: IPCA a/a prelim. giugno. Ore 9,00.
- Eurozona: M3 dest. a/a, maggio. Ore 10,00.
- Gran Bretagna: Credito al consumo, maggio. Ore 10,30.
- Eurozona: Indice di fiducia economica, giugno. Ore 11,00.
- Eurozona: Fiducia industria, giugno. Ore 11,00.
- Eurozona: Fiducia consumatori finale, giugno. Ore 11,00.
- Eurozona: Fiducia servizi, giugno. Ore 11,00.
ECONOMIA - Milano: convegno "Data center: la Lombardia al centro degli investimenti - Infrastrutture, energia e territorio: le condizioni della crescita", promosso dal Consiglio regionale della Lombardia. Ore 10,30. Presso Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22.
- Parigi (Francia): presentazione delle prospettive agricole dell'Ocse e della Fao per il periodo 2026-2035. Ore 11,15.
Presso la sede dell'Ocse. Anche in streaming.
- Torino: evento "Intelligenza Industriale: Torino protagonista della robotica", a cura dell'Unione Industriali Torino. Ore 15,00. Via V. Vela, 17.
- Parma: 81ma Assemblea dell'Unione Parmense degli Industriali.
Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Teatro Regio, Str.
Giuseppe Garibaldi 16/A.
- Milano: incontro "Tornare a crescere. La sfida della produttivita'", organizzato da Istituto Bruno Leoni in collaborazione con Assolombarda. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Alvise Biffi, presidente Assolombarda. Via Pantano, 9.
- Falconara Marittima (An): Assemblea 2026 di Confindustria Ancona "Il mondo che cambia: nuovi equilibri globali e sfide per le imprese". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi.
Presso l'Aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio.
Red-
(RADIOCOR) 26-06-26 19:33:44 (0567) 5 NNNN