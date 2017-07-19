Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 29 dicembre

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assago (Mi): assemblea straordinaria Ops eCom, per proposta di aumento del capitale sociale. Ore 15,00. Via Newton, 9.

            DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.

            ECONOMIA - Asti: evento inaugurale di apertura dell'Autostrada Asti- Cuneo. Ore 9,45. Partecipa, tra gli altri, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presso il parcheggio di Corso Venezia 93.

            Red-

            (RADIOCOR) 26-12-25 19:40:04 (0370) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.