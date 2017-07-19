Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 29 dicembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assago (Mi): assemblea straordinaria Ops eCom, per proposta di aumento del capitale sociale. Ore 15,00. Via Newton, 9.
DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.
ECONOMIA - Asti: evento inaugurale di apertura dell'Autostrada Asti- Cuneo. Ore 9,45. Partecipa, tra gli altri, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presso il parcheggio di Corso Venezia 93.
Red-
(RADIOCOR) 26-12-25 19:40:04 (0370) 5 NNNN