Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 28 novembre -2

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Eurozona: M3 dest, a/a, ottobre. Ore 10,00.

ECONOMIA - Milano: evento 'Lombardia 2030. Ministri e stakeholder della nostra Regione per disegnare la strategia del futuro', iniziativa organizzata da Regione Lombardia.

Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Marco Tronchetti Provera, a.d.

Pirelli; Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Andrea Orcel, a.d. UniCredit; Claudio Descalzi, a.d. Eni; Daniela Santanche', ministro del Turismo; Luigi Ferraris, a.d. Ferrovie dello Stato; Pietro Salin, a.d. Gruppo Webuild; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Mirja Cartia d'Asero, a.d. Il Sole 24 Ore; Carlo Messina, a.d. IntesaSanPaolo. Pirelli Hangar Bicocca.

- Roma: conferenza stampa del vice Presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sul tema "Priorita' di politica estera dell'Italia". Ore 11,00. Farnesina.

- Roma: presentazione del Rapporto "Il digitale in Italia" di Anitec-Assinform. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy; Roberto Baldoni, direttore agenzia Nazionale per la Cybersecurity. The Dome, Campus Luiss, viale Romania 32.

- Milano: incontro A2A per l'inaugurazione della nuova cabina elettrica primaria San Cristoforo a servizio della Citta' Metropolitana di Milano. Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Renato Mazzoncini, a.d. A2A.

Via Merula angolo via Enna.

- Bruxelles: intervento del presidente Bce Christine Lagarde all'Europarlamento. Ore 15,00.

- Milano: convegno Dentons su "Riforma del Processo Penale - ricadute concrete sulle imprese". Ore 17,00. NH Milano Collection President, Largo Augusto, 10.

- Padova: Assemblea Generale congiunta di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia Rovigo. Ore 17,00.

Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Carlo Messina, consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo; Luca Zaia, presidente Regione Veneto.

Centro Congressi di Fiera di Padova.

- Monza: edizione 2022 di "Top500+", evento promosso da Assolombarda in collaborazione con PwC e Banco BPM. Ore 17,30. Villa Reale, viale Brianza 1.

Red-

(RADIOCOR) 25-11-22 19:14:14 (0521) 5 NNNN