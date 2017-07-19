Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 27 ottobre

FINANZA - Milano: Poste Italiane celebra i 10 anni dalla Quotazione nella Borsa di Milano. Ore 10,00. Presso Palazzo Mezzanotte.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Avio, Ops eCom, Sogefi, Sit.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Digital Bros, per approvazione bilancio al 30 giugno 2025, destinazione risultato di esercizio. Ore 9,00.

Via Tortona, 37.

- Bologna: assemblea ordinaria Aeroporto Guglielmo Marconi, per integrazione collegio sindacale. Ore 11,00. Via Triumvirato, 84. DATI MACROECONOMICI - Germania: IFO (attese), ottobre. Ore 11,00.

- Germania: IFO (sit. corrente), ottobre. Ore 11,00.

- Germania: IFO, ottobre. Ore 11,00.

- Eurozona: M3 dest. a/a, settembre. Ore 11,00. ECONOMIA - Milano: prima edizione del "Green Building Forum Italia", organizzato da Gbc Italia. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo; Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti; Alessandro Giuli, ministro della Cultura; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per Coesione e Riforme della Commissione Europea; Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia. In attesa di conferma la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Presso Palazzo Lombardia.

- Roma: evento "Future Cornerstones - Le condizioni essenziali per le infrastrutture del futuro", organizzato da Telt, promotore pubblico italo-francese della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria alta velocita' Torino-Lione, in occasione dei suoi primi 10 anni. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Maurizio Bufalini, d.g. Telt; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Presso l'ambasciata di Francia, Palazzo Farnese.

- Milano: convegno Assomoda e Federmodaitalia Confcommercio "La distribuzione moda tra crisi, cambiamento e opportunita'".

Ore 9,30. Presso Palazzo Castiglioni.

- Pubblicazione del Rapporto Ifo Business Climate per la Germania. Ore 10,00.

- Roma: Stati Generali della Space Economy "La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Presso la Sala Aldo Moro della Farnesina.

- Milano: assemblea pubblica 2025 Federchimica "La chimica dei valori. Pensiero scientifico, ambiente, economia, societa' al centro dell'industria delle industrie". Ore 11,00.

Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber.

- Milano: conferenza stampa Technogym e World Athletics, per presentazione del primo "World Treadmill Championship". Ore 11,30. Via Durini, 1.

- Venezia: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica organizza l'evento "RiforestAzione. Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano". Ore 14,30.

Presso i Giardini Reali, piazza San Marco.

- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orba'n. Ore 15,30.

Presso Palazzo Chigi.

- Roma: presentazione del Rapporto 2025 sulle attivita' all'estero delle societa' italiane di ingegneria, architettura e consulenza, organizzato da Oice, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Italian Trade Agency. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e l'Attrazione degli Investimenti. Presso Villa Madama. Anche in streaming.

- Ivrea: assemblea di Confindustria Canavese 2025 "CambiaMenti - Umanesimo tecnologico". Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria (in videocollegamento); Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi. Via Monte Navale, 1.

- Milano: "Huawei Italy Digital Talent Forum 2025", evento dedicato alle eccellenze lombarde nei campi dell'innovazione e dello sviluppo delle competenze digitali per le nuove generazioni. Ore 17,00. Presso Palazzo Lombardia.

- Roma: evento "Immobiliare Quotato, un volano per l'Economia e i Mercati", organizzato dal Consiglio Nazionale Centri Commerciali e Sda Bocconi School of Management. Ore 17,00.

Partecipano, tra gli altri, Fabrizio Testa, ceo di Borsa Italiana; Paolo Savona, presidente Consob; Lucia Albano, sottosegretario di Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Presso la sede di Sda Bocconi, via Nibby 20.

- Verona: firma del Protocollo d'Intesa triennale tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Veronafiere.

L'accordo prevede l'apertura della Casa del Made in Italy in occasione delle principali manifestazioni fieristiche. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Uffici Veronafiere.

