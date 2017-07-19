Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 26 gennaio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: IFO (attese), gennaio. Ore 10,00.

- Germania: IFO (sit. corrente), gennaio. Ore 10,00.

- Germania: IFO, gennaio. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim.

novembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m prelim.

novembre.

Ore 14,30.

- Belgio: Indice ciclico BNB, gennaio. Ore 15,00.

ECONOMIA - Milano: appuntamento di scenario "Il mondo nel 2026.

Scenari per le imprese tra rischi e opportunita'", organizzato da Ispi, in collaborazione con Assolombarda e Sace. Ore 9,30.

Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

Presso la sede di Assolombarda, via Pantano 9.

- Milano: inaugurazione della mostra "E fecero l'impresa! Dalla cultura dello sport alla cultura d'impresa", dedicata ai manifesti storici delle Olimpiadi Invernali, organizzata da Assolombarda. Ore 12,20. Via Pantano, 9.

- Roma: convegno "La sostenibilita' urbana dell'abitare a Roma, tra affitti brevi e locazioni a medio e lungo termine", promosso dal senatore Antonio De Poli. Ore 14,30. Presso la sala Koch del Senato della Repubblica. Anche in streaming.

- Roma: riunione del Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Alle ore 15,00 punto stampa con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Via Veneto, 56.

- Roma: conferenza stampa di presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno della Memoria. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

