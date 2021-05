Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 24 maggio -2

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Segrate (Mi): assemblea Ambienthesis. Ore 15,00. Per bilancio al 31/12/20. Via Cassanese, 45.

DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.

ECONOMIA - Bruxelles: Consiglio Europeo.

- il ministro per l'Innovazione Vittorio Colao interviene per il lancio di Italia.tech, il nuovo verticale del gruppo GEDI dedicato a tecnologia, futuro e innovazione. In streaming.

- Milano: Istat, presentazione del 'Rapporto BES 2020. Il benessere equo e sostenibile'. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1.

- Webinar "Direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea", organizzato dal Parlamento Europeo in Italia. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. In streaming.

- presentazione della Relazione Annuale Auditel 2021 "Il ruolo di Auditel nella nuova realta' multischermo della TV oltre il televisore". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Rocco Moles, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria. In streaming.

- 77ma Assemblea Associazione Librai Italiani Confcommercio.

Ore 10,00. Segue alle ore 10,30 tavola rotonda "Alla ricerca della lettura perduta. Come aiutare il paese a ritrovare il piacere di leggere". Partecipano, tra gli altri, Dario Franceschini, ministro alla Cultura; Carlo Sangalli, presidente Confcommercio. In streaming.

- 'Marmomac Talks Live', evento digitale della industry del marmo. Ore 14,00. I lavori proseguono fino al 27 maggio.

- evento Airbnb "I viaggi stanno per riprendere. E noi siamo pronti a ripartire". Ore 18,00. In streaming.

Red-

(RADIOCOR) 21-05-21 20:02:15 (0663) 5 NNNN