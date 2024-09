Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 23 settembre

FINANZA - Conferenza per la presentazione dei dati finanziari del primo semestre 2024 di Directa S.I.M. Ore 15,00. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: E.P.H; Ratti.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Olanda: PIL t/t finale T2 prel. Ore 6,30.

- Francia: PMI servizi prelim set. Ore 9,15.

- Francia: PMI manifatturiero prelim set. Ore 9,15.

- Germania: PMI servizi prelim set. Ore 9,30.

- Germania: PMI manifatturiero prelim set. Ore 9,30.

- Italia: Istat - conti economici nazionali, anno 2023. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI servizi prelim set. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero prelim set. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito prelim set. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero prelim set. Ore 10,30.

- Gran Bretagna: PMI servizi prelim set. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif, prelim, set. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi prelim, set. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito prelim, set. Ore 15,45.

ECONOMIA - Milano: si conclude la "Milano Fashion Week Women's Collection", organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Piazza Mercanti, 2.

- Roma: all'interno della VI Giornata dell'Investitore Istituzionale 2024, tavola rotonda "Il punto di vista delle imprese e dei soggetti istituzionali", organizzata da FeBAF.

Ore 9,15. Partecipano, tra gli altri, Marco Elio Rottigni, d.g. Abi; Angelo Camilli, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Via San Nicola da Tolentino, 72.

- Milano: conferenza stampa di presentazione di "0100 Conference Mediterranean" che si terra' dal 28 al 30 ottobre.

Ore 10,00. Palazzo Mezzanotte.

- Roma: in occasione del ciclo di incontri con i Premi Nobel, organizzato dall'Universita' Luiss, Public lecture "Causality in Econometrics. My Evolution as an Econometrician" tenuta da Guido W. Imbens, Premio Nobel 2021 per le Scienze Economiche.

Ore 10,00. Viale Pola, 12. Anche in streaming.

- Roma: conferenza stampa Istat per la presentazione della "Revisione delle stime di contabilita' nazionale". Ore 10,00.

Via Cesare Balbo, 16.

- Roma: evento di presentazione delle "Linee Guida alle Agevolazioni relative al Patent Box e al Credito d'imposta R&S", organizzato dall'Associazione di Confindustria dei produttori di software in collaborazione con lo Studio Tributario e Societario Deloitte, inoltre saranno affrontati gli aspetti principali del Piano Transizione 5.0. Ore 10,00.

Presso l'Auditorium Deloitte.

- Genova: prosegue il 64esimo Salone Nautico Internazionale "Politiche del mare. Le nuove rotte per la competitivita' dell'Italia, le prospettive dell'industria nautica". Ore 10,30. Piazzale Kennedy, 1. L'evento si conclude domani.

- Bologna: taglio del nastro e Convegno inaugurale Cersaie 2024 "Transizione energetica e competitivita' internazionale per la ceramica italiana". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Piazza Costituzione, 4.

- Milano: conferenza stampa Edison per la presentazione di "Risolve". Ore 11,30. Via San Tomaso, 6.

- Bresso (Mi): evento di presentazione del "Programma Open Accelerator 2024", di Zcube - Zambon Research Venture. Ore 15,00. Via Lillo del Duca, 10.

- Milano: evento "Your Next Milano 2024", organizzato da Assolombarda e Milano & Partners. Ore 15,00. Presso la sede di Assolombarda.

- Roma: conferenza stampa "Oltre un secolo di storia di impresa italiana", organizzata in collaborazione con l'Intergruppo Conservazione della Sartoria Tradizionale Italiana. Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Palazzo Montecitorio.

- Biella: assemblea Unione Industriale Biellese "Creazioni.

Imprenditoria generativa". Ore 16,45. Partecipa, tra gli altri, Stefan Pan, vice presidente di Confindustria per l'Unione europea e il Rapporto con le Confindustrie europee.

Ore 16,45. Corso G. Pella 2.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, illustra in anteprima ai rappresentanti delle imprese e dei sindacati, i punti chiave della proposta sulla politica industriale europea per il settore automobilistico, che presentera' a Bruxelles in occasione del prossimo Consiglio Competitivita'. Ore 16,00. Presso Palazzo Piacentini.

- Udine: assemblea Giovani Imprenditori Confindustria Udine "Essere giovani imprenditori oggi: sfide e opportunita'". Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria e Delegato del Presidente per Education e Open Innovation.

Presso la Torre di Santa Maria.

- POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - - New York: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa alla Cerimonia di conferimento del Global Citizen Awards dell'Atlantic Council. Prosegue partecipazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

