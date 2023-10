Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 23 ottobre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Sogefi, UniCredit.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Cavriago (Re): assemblea Landi Renzo. Per nomina di un amministratore per integrazione del cda. Ore 9,00. Via Nobel, n. 2/4.

DATI MACROECONOMICI - Eurozona: fiducia consumatori flash, ottobre. Ore 16,00. ECONOMIA - Crespellano Valsamoggia (Bo): evento "Il contributo delle imprese estere per lo sviluppo del territorio. Il caso dell'Emilia-Romagna", organizzato da Confindustria. Ore 10,30.

Partecipano, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione; Maurizio Marchesini, vice presidente Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese. Via Giacomo Venturi, 2.

- Torino: incontro stampa per la presentazione dell'"Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilita' 2023", realizzato dalla Camera di commercio di Torino e Anfia. Ore 11,00. Museo dell'automobile di Torino.

- Genova: conferenza stampa per la presentazione della 21ma edizione del Festival della Scienza. Ore 14,00. Palazzo Tursi.

Anche in streaming.

- Bari: ottava tappa del Roadshow autunnale "Cento - 10 risposte da 10 minuti per costruire assieme il 100% del portafoglio di investimento", organizzato da Pictet Asset Management. Ore 15,00.

- webinar Stellantis per la presentazione delle versioni rinnovate dei veicoli commerciali di diversi marchi, che costituiscono il cuore della sua strategia globale multibrand.

Ore 15,00.

- Roma: si riunisce il Consiglio dei Ministri. Ore 15,30.

Palazzo Chigi.

- Milano: evento di presentazione WeFood "Un weekend nelle fabbriche del gusto". Ore 17,00. Palazzo Touring Club Milano.

- Roma: seconda edizione del Premio Bancor, riconoscimento organizzato dall'Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis. Ore 17,30. Partecipano, tra gli altri, Ignazio Visco, governatore Banca d'Italia; Lord Mervyn King, governatore Bank of England. Galleria Doria Pamphilj.

- Milano: evento UPA "Advanced Tv, la Video Convergenza". Ore 18,00. Palazzo Mezzanotte.

- Roma: dibattito sul primo anniversario del Governo di Giorgia Meloni, organizzato da Grand Continent e Luiss School of Government. Ore 18,30. Viale Romania, 32.

- Roma: nell'ambito della seconda edizione del progetto Produzione Culturale, primo appuntamento "La civilta' del cibo". Ore 18,30. Campus Luiss, viale Romania, 32.

Red-

(RADIOCOR) 20-10-23 19:54:49 (0599) 5 NNNN