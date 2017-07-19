Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 23 febbraio
FINANZA - Milano: Capital Markets Day 2026 di Enel e presentazione Piano Strategico. Ore 9,00. Presso Palazzo Bovara, corso Venezia 51.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Juventus F.C., Unicredit.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea straordinaria Banco Bpm, per modifiche statutarie. Ore 10,00. Piazza Meda, 4.
DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - prezzi al consumo, gennaio. Ore 10,00.
- Italia: IPCA m/m finale, gennaio. Ore 10,00.
- Italia: IPCA a/a finale, gennaio. Ore 10,00.
- Germania: IFO (attese), febbraio. Ore 10,00.
- Germania: IFO (sit. corrente), febbraio. Ore 10,00.
- Germania: IFO, febbraio. Ore 10,00.
- Belgio: Indice ciclico BNB, febbraio. Ore 15,00.
- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, dicembre. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m finale, dicembre.
Ore 16,00.
- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale, dicembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Sanremo (Im): in occasione del Festival della Canzone Italiana, "Hospitality", il Salone dell'Accoglienza, insieme a "We Make Future", la fiera internazionale sull'Innovazione, approdano a Casa Sanremo, segnando un punto d'incontro tra hospitality, innovazione tecnologica, cultura e musica.
- Milano: conferenza stampa sull'analisi congiunturale del quarto trimestre 2025 nel settore manifatturiero "Manifattura Lombarda: tendenze e aspettative", organizzata da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Confindustria Lombardia.
Ore 12,00. Presso la sede della Regione, piazza Citta' di Lombardia 1.
- Roma: in occasione dell'inaugurazione della XXI edizione del "Master in Parlamento e Politiche Pubbliche" della Luiss School of Government, si tiene la presentazione del volume "Codice Parlamentare. Raccolta sistematica delle disposizioni rilevanti per l'attivita' parlamentare", a cura di Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato. Ore 17,00.
Presso il Campus Luiss di viale Pola 12.
Red-
(RADIOCOR) 20-02-26 19:33:14 (0726) 5 NNNN