Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 22 giugno
FINANZA - Milano: convegno "Il risparmio degli italiani e l'accesso ai mercati dei capitali", organizzato da Equita e Bocconi. Ore 15,30. Presso Sda Bocconi School of Management, via Sarfatti 10.
- Milano: Irtop Consulting e Banca Generali presentano l'Osservatorio Ecm AI. Ore 16,30. Presso l'Innovation Hub Banca Generali, via Achille Mauri.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ops eCom.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Met.Extra Group, per approvazione bilancio 2025, destinazione utile d'esercizio. Ore 10,00. Via Rugabella, 17.
DATI MACROECONOMICI - Cina: tasso prime rate a 5 anni, giugno. Ore 3,00.
- Cina: tasso prime rate a 1 anno, giugno. Ore 3,00.
- Eurozona: fiducia consumatori flash, giugno. Ore 16,00.
ECONOMIA - Milano: evento "Parliamodimare - Il mare che muove l'industria. Come la dimensione marittima determina la competitivita' della manifattura italiana", organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Confindustria e Assolombarda. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Maria Anghileri, vice presidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria; Mario Zanetti, special advisor Confindustria per l'Economia del Mare. Presso Assolombarda, via Pantano, 9. Anche in streaming.
- Cagliari: evento "Il contesto mondiale e il ruolo di Saras per la sicurezza energetica del Paese e della Sardegna", organizzato da Confindustria Sardegna. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, vice presidente Confindustria per l'Energia. Presso T-hotel.
- Milano: 111ma assemblea annuale dell'American Chamber of Commerce in Italy per approvazione del bilancio, elezioni nuove cariche sociali e rinnovo cda. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economa e delle Finanze. Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci".
- Genova: conferenza stampa di "Science Comes to Town 2027", progetto finanziato dall'Unione Europea che, con il coordinamento dell'Associazione Festival della Scienza, vede il capoluogo ligure diventare una delle capitali europee della Scienza del 2027. Ore 12,00. Presso Palazzo Tursi, via Garibaldi, 9.
- Roma: workshop "Emergenza abitativa: la sinergia tra pubblico e privato per finanziare l'accessibilita' alla casa" nell'ambito dell'iniziativa "L'Europa che vogliamo", promossa dalla Delegazione italiana del Partito Democratico al Parlamento europeo. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Presso Hotel Cardo Roma.
- Roma: workshop "Competitivita' dell'industria italiana ed europea" nell'ambito dell'iniziativa "L'Europa che vogliamo", promossa dalla Delegazione italiana del Partito Democratico al Parlamento europeo. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Lucia Aleotti, vice presidente Confindustria per il Centro Studi; Antonio Gozzi, special advisor Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'; Aurelio Regina, vice presidente Confindustria per l'Energia.
Presso Hotel Cardo Roma.
- Roma: workshop "Economia Circolare e Circular Economy Act" nell'ambito dell'iniziativa "L'Europa che vogliamo", promossa dalla Delegazione italiana del Partito Democratico al Parlamento europeo. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vice presidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Presso Hotel Cardo Roma.
- Bruxelles: dichiarazione introduttiva della presidente Bce, Christine Lagarde, all'audizione ECON dinanzi alla commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo.
Ore 15,00. Alle ore 18,30 audizione di Pierre Gramegna, d.g.
Esm (Meccanismo europeo di stabilita'). In streaming.
Red-
(RADIOCOR) 19-06-26 19:34:19 (0557) 5 NNNN