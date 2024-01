Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 22 gennaio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Pero (Mi): assemblea Fila. Ore 11,00. Per proposta distribuzione dividendo straordinario. UnaHotels Expo Fiera. DATI MACROECONOMICI - Cina: tasso prime rate a 5 anni, gennaio. Ore 2,15.

- Cina: tasso prime rate a 1 anno, gennaio. Ore 2,15.

- Stati Uniti: indice anticipatore m/m, dicembre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: conferenza stampa di presentazione del "documento di posizionamento condiviso sul rilancio della Citta' Metropolitana", organizzata da Assolombarda e le Organizzazioni Sindacali - CGIL Milano, CGIL Ticino Olona, CISL Milano Metropoli e UIL Lombardia. Ore 11,00.

Via Pantano, 9.

- Milano: evento di presentazione del Progetto Newlat Food 2030, organizzato da Newlat Food. Ore 11,00. Piazza degli Affari, 6.

- Frosinone: evento di presentazione del libro 'Leadership dei gol aziendali', a cura di Filippo Poletti e del Prof. Alberto Ferraris dell'Universita' di Torino. Ore 12,00. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Stirpe, vice presidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali; Agostino Santoni, vice presidente Confindustria per il Digitale. Stadio 'Benito Stirpe-Psc Arena'.

- Milano: evento Netcomm Focus Digital Marketing "Il digital marketing per l'e-commerce e il new retail: intelligente, contestuale, personalizzato". Ore 14,00.

Auditorium Testori, Palazzo Lombardia. Anche in streaming.

Milano: evento di presentazione della ricerca "It's all about IT", realizzata da Mediobanca Research in collaborazione con Google. Ore 14,00. Via Filodrammatici, 3.

Red-

(RADIOCOR) 19-01-24 19:51:08 (0627) 5 NNNN