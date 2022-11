Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 21 novembre

La settimana macroeconomica si apre con il dato del tasso prime rate della Cina, seguito dai prezzi alla produzione in Germania. In programma discorsi di Vasle, Centeno, Holzmann (Bce). Sul versante dell'economia, attesa per la riunione del Consiglio dei ministri sulla Legge di bilancio. In agenda l'assemblea di Confindustria Genova con la partecipazione del presidente Bonomi. A Milano, in occasione della chiusura della Settimana della Cultura d'Impresa, evento "L'anima dell'Impresa. Viaggio nell'Italia che produce", co-organizzato da Confindustria, Il Sole 24 ORE e Museimpresa. Per la finanza, debutto in Borsa di Revo Insurance.

Red-

(RADIOCOR) 18-11-22 19:17:27 (0529) 5 NNNN