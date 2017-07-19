Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 20 ottobre
FINANZA - Milano: si apre la sesta edizione di NextGems 2025, l'evento dedicato alle "gemme" italiane quotate su Borsa Italiana nel segmento Euronext Growth Milan. Presso Palazzo Mezzanotte. I lavori terminano domani.
- Prende il via la sesta emissione del BTp Valore.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: Tasso prime rate a 5 anni, ottobre. Ore 3,00.
- Cina: Tasso prime rate a 1 anno ottobre. Ore 3,00.
- Cina: PIL cumulato a/a T3. Ore 4,00.
- Cina: PIL a/a, T3. Ore 4,00.
- Cina: PIL s/a, t/t T3. Ore 4,00.
- Cina: Vendite al dettaglio a/a, settembre. Ore 4,00.
- Cina: Investimenti fissi urbani cumulati a/a, settembre.
Ore 4,00.
- Cina: Vendite al dettaglio cumulate a/a, settembre. Ore 4,00.
- Cina: Produzione industriale cumulata a/a, settembre. Ore 4,00.
- Cina: Produzione industriale a/a, settembre. Ore 4,00.
- Germania: PPI a/a, settembre. Ore 8,00.
- Germania: PPI m/m, settembre. Ore 8,00.
- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, agosto. Ore 10,00. - Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, settembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Milano: evento "Piccoli passeggeri, grandi responsabilita'.
L'indagine Altroconsumo sulla sicurezza dei bambini in auto", organizzato da Altroconsumo e Cybex. Ore 10,30. Presso il Cybex Creative Hub, via Stendhal 36.
- Modena: "Leader by Example 2025", roadshow organizzato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Ore 14,30.
Presso la sede di Confindustria Emilia Area Centro.
- Milano: si apre il XVI Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio; Matteo Musacci, presidente Giovani Imprenditori Confcommercio.
Presso Palazzo Castiglioni. I lavori terminano domani.
- Roma: si apre l'evento, organizzato da Federsanita' in occasione del suo trentennale, in cui si confrontano istituzioni, professionisti e amministratori locali per il futuro delle politiche di integrazione sociosanitaria. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Orazio Schillaci, ministro della Salute; Gaetano Manfredi, presidente Anci; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilita'. Presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia. L'evento si conclude domani.
- Milano: presentazione del Report dell'Osservatorio Listup (Life Science Start Up), primo semestre 2025. Ore 15,30.
Presso Palazzo Lombardia.
- Roma: presentazione della campagna "5 per mille, ma per davvero", promossa da 67 delle maggiori associazioni del Terzo settore e dalla rivista Vita, per l'abbattimento del tetto che limita le risorse che possono essere raccolte e distribuite attraverso il 5 per mille. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato.
Piazza Capranica, 72.
- Milano: presentazione nazionale di "Bto - Be Travel Onlife 2025", evento di riferimento in Italia sull'innovazione nel turismo, promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, in programma l'11 e 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze. Ore 19,00. Presso 21 House of Stories Navigli, via Ascanio Sforza 7.
