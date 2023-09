Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 2 ottobre

FINANZA - Roma: al via il collocamento della seconda emissione del BTp Valore RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Tankan, grandi imprese non manifatt, T3. Ore 1,50.

- Giappone: Tankan, grandi imprese manifatturiere T3.

Ore 1,50.

- Giappone: PMI manifatturiero finale, settembre prel.

Ore 2,30.

- Italia: PMI manifatturiero settembre. Ore 9,45.

- Francia: PMI manifatturiero finale, settembre prel.

Ore 9,50.

- Germania: PMI manifatturiero finale, settembre prel.

Ore 9,55.

- Istat - occupati e disoccupati, agosto. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero finale, settembre prel.

Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero finale, settembre.

Ore 10,30.

- Eurozona: tasso di disoccupazione, agosto. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif, finale, settembre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: spesa in costruzioni, agosto. Ore 16,00.

- Stati Uniti: indice ISM manifatturiero, settembre. Ore 16,00.

- Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica i dati relativi al mese di settembre sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 18,00.

ECONOMIA - Lugano: VI edizione del convegno "Un mare di Svizzera", organizzato da Astag. Ore 9,30. Lac.

- Roma: conferenza stampa di presentazione della XIII edizione di "Frecciarosa - La prevenzione viaggia in treno", progetto promosso dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ore 11,00. Auditorium Villa Patrizi.

- Milano: evento di inaugurazione del progetto artistico "SCALOdARTS - L'arte urbana a Scalo Romana", organizzato da Fondo Porta Romana e Comune di Milano. Ore 11,15.

Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Manfredi Catella, ceo COIMA, Sviluppatore Villaggio Olimpico e Scalo di Porta Romana; Andrea Varnier, a.d. Fondazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Villaggio Olimpico.

- Torino: prosegue "L'Italia delle Regioni", 2do Festival nazionale delle Regioni e delle Province autonome. Alle ore 10,30 sessione di apertura con la partecipazione di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR; Massimiliano Fedriga, presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo (videoconferenza); Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte. Alle ore 11,40 tavola rotonda "Le grandi manifestazioni internazionali: il ruolo dei territori per favorire lo sviluppo infrastrutturale del Paese", Partecipano Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il PNRR; Vito Bardi, presidente Regione Basilicata; Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento; Francesco Rocca, presidente Regione Lazio; Renato Schifani, presidente Regione Siciliana; Donatella Tesei, presidente Regione Umbria; Giampiero Massolo, presidente Comitato promotore di Expo Roma 2030. Segue alle ore 12,25. tavola rotonda "Le grandi Infrastrutture motore del Paese" con la partecipazione di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; Eugenio Giani, presidente Regione Toscana; Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo; Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria; Francesco Roberti, presidente Regione Molise; Renzo Testolin, presidente Regione autonoma Valle d'Aosta; Giovanni Toti, presidente Regione Liguria; Luca Zaia, presidente Regione del Veneto. Presso Palazzo Reale. Alle ore 16,10 tavoli di confronto (in streaming) "Per la difesa del territorio" interviene Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, "Per l'attrazione dei talenti" partecipa Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. "Per l'internazionalizzazione dei territori" partecipa Andrea Abodi, partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani; Daniela Garnero Santanche', Ministro del Turismo; Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna. I lavori terminano domani.

- Milano: incontro tra i rappresentanti apicali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e i vertici dei tre Concessionari BreBeMi, TEM e Autostrada Pedemontana Lombarda. Ore 11,30. Sede CAL.

- Milano: tavola rotonda per il nuovo accordo locale "Prospettive per il mercato immobiliare milanese', organizzato da Sunia. Ore 14,45. Corso di porta Vittoria, 43.

- San Bonifacio (Vr): assemblea pubblica di Confindustria Verona "Dialoghi". Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bononi, presidente Confindustria.

Via Enrico Fermi.

- Varese: assemblea dei Giovani Imprenditori Confindustria Varese "Sturt up your ideas". Ore 18,00.

Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria. Centro Congressi Ville Ponti.

