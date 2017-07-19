Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 2 febbraio

FINANZA - Milano: "Italian Restructuring Summit 2026", organizzato dallo studio legale DLA Piper e dedicato a operatori del settore bancario, fondi di investimento, societa' di gestione, operatori infrastrutturali, advisor finanziari e istituzioni finanziarie. Ore 15,30. Presso il Rosa Grand Milano - Starhotels, piazza Fontana 3.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Intesa Sanpaolo. Ore 10,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: PMI manifatturiero finale, gennaio. Ore 1,30 - Cina: PMI manifatturiero - Caixin, gennaio. Ore 2,45.

- Germania: Vendite al dettaglio a/a, dicembre. Ore 8,00.

- Germania: Vendite al dettaglio m/m, dicembre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero finale, gennaio. Ore 9,30.

- Italia: PMI manifatturiero, gennaio. Ore 9,45.

- Francia: PMI manifatturiero finale, gennaio. Ore 9,50.

- Germania: PMI manifatturiero finale, gennaio. Ore 9,55.

- Eurozona: PMI manifatturiero finale, gennaio. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif. finale, gennaio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Spesa in costruzioni, novembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero, gennaio. Ore 16,00.

- Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica i dati relativi al mese di gennaio sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 18,00. ECONOMIA - Roma: Leonardo e Fondazione Leonardo ETS, nell'ambito della settimana nazionale delle Stem, promossa dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca, organizzano un evento istituzionale dedicato al ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo della Difesa e della Sicurezza. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita'; Roberto Cingolani, a.d. e d.g. di Leonardo. Presso il nuovo spazio espositivo di Leonardo al Pratibus District, viale Angelico 52.

- Castellanza (Va): inaugurazione del nuovo Anno Accademico della Liuc "Il futuro della formazione, la formazione del futuro". Ore 10,30. Piazza Soldini, 5.

- Riva del Garda (Tn): inaugurazione della 50esima edizione di "Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza", la fiera internazionale leader in Italia nel settore HoReCa. Ore 11,00.

Presso il Theatre del Padiglione D del quartiere fieristico.

La manifestazione si conclude il 5 febbraio.

- Milano: evento "FabricAI day - from Automation to Actionable Data", organizzato da Relatech in collaborazione con Microsoft, dedicato ai leader dell'innovazione industriale, in cui si forniscono strumenti e linee guida per introdurre l'AI in fabbrica in modo rapido e sicuro. Ore 11,00. Presso Microsoft House.

- Milano: evento di presentazione del rapporto "L'Europa dei grandi eventi associativi e corporate", a cura del Centro Studi di Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Aseri, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Universita' Cattolica di Milano. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Daniela Santanche', ministro del Turismo. Presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, via Pasubio 5.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, convoca un tavolo di confronto con le principali associazioni rappresentative delle industrie energivore. Ore 11,00. Presso il Mimit.

- Milano: presentazione dell'"Impact Report di Monte Rosa 91", uno studio caratterizzato dall'approccio Sroi - Social Return on Investment, sviluppato con il supporto metodologico di Deloitte. Ore 11,30. Via Monte Rosa, 91.

- Roma: il commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell'area di Civitavecchia, Roberta Angelilli, tiene una conferenza stampa per illustrare il Piano di lavoro. Ore 13,30. Partecipa, tra gli altri, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Presso la sala Aniene della Giunta regionale del Lazio, via Cristoforo Colombo 212.

- Roma: presentazione e anteprima di "The Perfect Pitch", la prima serie TV per Startup. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria; Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Presso la sede Confindustria, viale dell'Astronomia 30.

- Milano: XVII Osservatorio AUB "La scelta dei NextGen nei passaggi generazionali. Struttura delle famiglie proprietarie, competenze che cambiano e trend in atto", promosso da Aidaf (Italian Family Business), UniCredit, Cattedra Aidaf-EY di Strategia delle Aziende Familiari dell'Universita' Bocconi, con il sostegno di Angelini Industries, Borsa Italiana e EY. Ore 16,30. Presso Palazzo Mezzanotte.

- Milano: cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presso Palazzo Marino.

- Milano: in occasione dell'uscita del numero di Aspenia "Il secolo mezzo cinese", si tiene l'Aspenia Talk "L'eta' della frammentazione: sicurezza ed economia, il posizionamento dell'Italia", organizzato da Aspen Institute Italia in partnership con Assolombarda e Deloitte Italy. Ore 18,00.

Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Presso la sede Assolombarda, via Pantano 9.

- Milano: inaugurazione della 145esima Sessione del Comitato Olimpico Internazionale. Ore 19,00. Partecipa, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presso il Teatro alla Scala.

