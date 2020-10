Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 19 ottobre -2

FINANZA - Assemblea annuale Ania 2020. Ore 11,00.

- presentazione di Enel X Pay, primo prodotto finanziario digitale di Enel X. Ore 11,30. Partecipa, tra glia altri, Francesco Venturini, ceo di Enel X. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

- DATI MACROECONOMICIi' - Giappone: bilancia commerciale, settembre. Ore 1,50.

- Cina: pil, III trimestre. Ore 4,00.

- Cina: vendite al dettaglio, settembre. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale, settembre. Ore 4,00.

- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, ottobre. Ore 16,00.

ECONOMIA - prende il via Digital Italy Summit 2020, evento di The Innovation Group. Ore 10,00. I lavori proseguono fino al 21 ottobre. In streaming.

- Roma: presentazione del Terzo Rapporto Auditel-Censis "L'Italia post-lockdown: la nuova normalita' digitale delle famiglie italiane" che illustra come sono cambiate le dotazioni tecnologiche, le abitudini di fruizione e le relazioni familiari dopo il lockdown. Ore 10,00. Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

- Venezia: firma dell'accordo tra Confindustria Venezia e Universita' Iuav di Venezia. Ore 11,00. Presso la sede di Confindustria Venezia.

- seminario "Human Rights due diligence through the supply chain", promosso da DPAM. Ore 11,30. In streaming in lingua inglese - https://bit.ly/343sLEn - Verona: conferenza stampa di presentazione del XIII Forum Economico Euroasiatico di Verona. Ore 12,00. Piazza Bra, 1.

- Parigi: discorso della presidente della Bce Christine Lagardeal al 16mo Congresso delle Regioni di Francia. Ore 14,40.

- Discorso di apertura preregistrato della presidente della Bce Christine Lagarde alla Conferenza online della BCE sulla politica monetaria: collegare scienza e pratica. Ore 14,45.

- Verona: evento "Traiettorie", organizzato da Confindustria Verona. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria.

Red-

(RADIOCOR) 19-10-20 07:20:10 (0008)PA 5 NNNN