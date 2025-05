Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 19 maggio

FINANZA - Milano: evento "Analyst and Investor Underwater Day" di Fincantieri, per presentare alla comunita' finanziaria una visione strategica di Gruppo di lungo periodo sullo sviluppo della subacquea. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. di Fincantieri; Giuseppe Dado, chief financial officer di Fincantieri; Claudio Cisilino, executive vice-president Operations, Corporate Strategy and Innovation di Fincantieri; Gabriele Cafaro, responsabile Polo Underwater Fincantieri. Presso Teatro Alcione.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: EuroGroup Laminations.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Cina: Vendite al dettaglio a/a, aprile. Ore 4,00.

- Cina: Investimenti fissi urbani cumulati a/a, aprile. Ore 4,00.

- Cina: Vendite al dettaglio cumulate a/a, aprile. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale cumulata a/a, aprile. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale a/a, aprile. Ore 4,00.

- Eurozona: CPI a/a finale, aprile. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale, aprile. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI m/m finale, aprile. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, aprile. Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: si apre il Forum PA "Verso una PA aumentata: persone, tecnologie, relazioni", evento annuale di confronto tra i soggetti pubblici e privati dell'innovazione, organizzato da FPA, societa' del Gruppo DIGITAL360. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alle ore 14,00, evento "La PA tra innovazione e sviluppo sostenibile", con la partecipazione di Alessandra dal Verme, direttore dell'Agenzia del Demanio. Presso Palazzo dei Congressi. I lavori terminano il 21 maggio.

- Venezia: prosegue il IV Festival delle Regioni e delle Province autonome. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Sergio Mattarella, presidente della Repubblica; Massimiliano Fedriga, presidente Regione Friuli Venezia Giulia; Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Presso Palazzo Ducale, Sala dello Scrutinio. I lavori terminano domani.

- Bologna: nell'ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile 2025, workshop "Distretti e filiere sostenibili e resilienti per lo sviluppo dell'Italia", organizzato da Avis.

Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Presso Auditorium Enzo Biagi, piazza Maggiore.

- Roma: cerimonia di firma della Convenzione tra il MAECI e l'Universita' di Roma "Foro Italico" per l'istituzione del programma di borse di studio "Italia corre verso il futuro".

Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Presso la Sala dei Trattati della Farnesina.

- Somma Lombardo (Va): assemblea generale di Confindustria Varese. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Presso Volandia, Parco e Museo del Volo. Anche in streaming.

- Roma: INWIT Sustainability Day 2025 "Il valore di INWIT per l'Italia - Gli impatti delle infrastrutture digitali e condivise di INWIT per lo sviluppo sostenibile". Ore 11,00.

Piazza Venezia, 11.

- Roma: conferenza stampa "Contrasto al Mismatch: Universita' e Sviluppo Lavoro Italia per l'occupazione dei laureati".

Nasce una partnership strategica tra Sviluppo Lavoro Italia e 7 Atenei italiani per ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Ore 11,00. Via Guidubaldo del Monte, 60.

- Torino: Luiss University Press al Salone Internazionale del Libro: incontro con Andrea Battista, autore di "Exit Strategy". Ore 12,45. Presso Lingotto, Pad. Oval Caffe' Letterario.

- Firenze: festa dei giovani vincitori della tredicesima edizione di "Eureka! Funziona!", la gara di costruzioni tecnologiche dedicata, quest'anno, al mondo del magnetismo.

Organizzazione a cura di Federmeccanica e Confindustria Toscana Centro e Costa. Ore 14,00. Presso la FIGC Coverciano, via Gabriele D'Annunzio 138.

- Milano: assemblea generale di Confindustria Moda "Energie - Il Made in Italy tessile-moda, filiera strategica per il futuro del nostro Paese". Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Palazzo Mezzanotte. Anche in streaming.

- Milano: evento di presentazione del progetto "Play for the Future", organizzato da Ministero della Giustizia, Fondazione CDP, Fondazione Milan e FIGC. Ore 17,30. Partecipano, tra gli altri, Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Paolo Scaroni, presidente Fondazione Milan; Giovanni Gorno Tempini, presidente Fondazione CDP; Gabriele Gravina, presidente FIGC.

Presso Teatro Puntozero Beccaria, Istituto penale per i minorenni "Cesare Beccaria".

Red-

(RADIOCOR) 17-05-25 08:13:09 (0063) 5 NNNN