Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 19 gennaio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: I Grandi Viaggi.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, novembre. Ore 0,50.

- Cina: PIL cumulato a/a, T4. Ore 3,00.

- Cina: PIL a/a, T4. Ore 3,00.

- Cina: PIL s.a. t/t, T4. Ore 3,00.

- Cina: Vendite al dettaglio a/a, dicembre. Ore 3,00.

- Cina: Investimenti fissi urbani cumulati a/a, dicembre. Ore 3,00.

- Cina: Vendite al dettaglio cumulate a/a, dicembre. Ore 3,00.

- Cina: Produzione industriale cumulata a/a, dicembre. Ore 3,00.

- Cina: Produzione industriale a/a, dicembre. Ore 3,00.

- Giappone: Produzione industriale m/m finale, novembre. Ore 5,30.

- Eurozona: CPI a/a finale, dicembre. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale, dicembre. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI m/m finale, dicembre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, ottobre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Rimini: prosegue la fiera "Sigep World 2026", evento di riferimento per l'intera community del Foodservice, organizzata da Italian Exhibition Group. Presso il quartiere fieristico. La manifestazione si conclude domani.

- Milano: prosegue la Milano Fashion Week, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Ice e Comune di Milano.

La manifestazione si conclude domani. - Vicenza: prosegue "VicenzaOro | The Jewellery Boutique Show", prima vetrina per l'alta gioielleria nel calendario fieristico internazionale, organizzata da Italian Exhibition Group.

Presso il quartiere fieristico. La manifestazione si conclude domani.

- Foggia: cominciano i due giorni di missione istituzionale in Puglia del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, per una serie di incontri con le principali articolazioni territoriali del Ministero e con le strutture dello Stato. Nella giornata, la visita alla Ragioneria Territoriale dello Stato, seguita dall'incontro presso lo stabilimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

- Bruxelles (Belgio): conferenza stampa del Fmi per aggiornamento sul World Economic Outlook di gennaio 2026. Ore 10,30. Presso la Banca Nazionale del Belgio. Anche in streaming.

- Pescate (Lc): cerimonia di apertura al traffico del Ponte Manzoni SS36 "del Lago di Como e dello Spluga". Ore 11,00.

- Milano: inaugurazione di SHIELD - Strategic Hub for Integrated Education on Leadership & Defense, il primo hub accademico integrato in Europa dedicato alla ricerca, alla formazione e all'analisi strategica nei settori della sicurezza e della difesa, della resilienza economica e delle tecnologie dual use. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Presso il campus di SDA Bocconi School of Management, via Sarfatti 10.

- Roma: si apre l'evento "Shaping horizons in future Telecommunications". Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Henna Maria Virkkunen, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la sovranita' tecnologica, la sicurezza e la democrazia; Pietro Labriola, ceo e d.g. Tim, presidente Asstel; Benedetto Levi, ceo iliad Italia; Walter Renna, ceo Fastweb + Vodafone; Giuseppe Gola, ceo Open Fiber; Gianluca Corti, co-ceo Wind Tre; Federico Protto, ceo Cellnex Italia; Diego Galli, d.g. Inwit; Stefano Grieco, ceo Nokia Italia; Andrea Missori, ceo Ericcson Italia; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale. Presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica di Confindustria, viale Umberto Tupini 65. I lavori terminano il 21 gennaio.

- Bruxelles (Belgio): riunione Eurogruppo. Ore 15,00.

- Milano: incontro di presentazione del libro "La Rivoluzione del Buonsenso". Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Valditara (autore del libro), ministro dell'Istruzione e del Merito; Carlo Sangalli, presidente Confcommercio. Presso la Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni.

- Davos (Svizzera): si apre la 56esima edizione del World Economic Forum, con la partecipazione, tra gli altri, di 65 capi di stato e di governo. Alle ore 18,00 concerto inaugurale. Alle ore 19,00 tavola rotonda "Open Forum: Which 2050 Do We Want?". I lavori terminano il 23 gennaio.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Seul (Corea del Sud): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita nella Repubblica di Corea.

