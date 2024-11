Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 18 novembre

FINANZA - Milano: Enel Capital Markets Day 2024. Ore 8,30. Presso Palazzo Bovara. A seguire conferenza stampa presso Villa Necchi Campiglio.

- Roma: convegno "La finanza comportamentale: investimenti ed emozioni", organizzato dal Gruppo di Forza Italia in Senato. Ore 15,00. Presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Fnm.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Pesaro: assemblea ordinaria e straordinaria Biesse. Ore 11,00. Parte ordinaria: autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via della Meccanica, 16.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, settembre. Ore 00,50.

- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, novembre.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: Acquisti netti att. finanziarie (l/term.), settembre. Ore 22,00.

ECONOMIA - Rio de Janeiro (Bra): il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, partecipano al G20 Brasile 2024.

- Milano: si apre la prima edizione di "RELIND - Forum delle Relazioni industriali", promossa da Confindustria e Assolombarda. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Emanuele Orsini, presidente di Confindustria (videomessaggio); Maurizio Marchesini, vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali di Confindustria; Diego Andreis, vicepresidente per le Politiche del lavoro, Sicurezza e Welfare di Assolombarda; Maurizio Landini, segretario CGIL; Luigi Sbarra, segretario CISL; PierPaolo Bombardieri, segretario UIL. Via Pantano, 9. I lavori terminano domani.

- Roma: presentazione dello studio "Decarbonizzare i trasporti pesanti. Prospettive dei segmenti stradale e marittimo al 2030 e 2050", condotto dal Gruppo Strategico "Carburanti ed energie alternative per la mobilita'" di UNEM e il RIE - Ricerche industriali di Bologna. Ore 10,30. Presso il Centro Studi Americani.

- Cison di Valmarino (Tv): seconda edizione del Forum nazionale sul turismo sostenibile e i patrimoni dell'Umanita' "Dalle radici alle nuove tendenze: l'evoluzione del Turismo Sostenibile nei territori italiani", in collaborazione con The European House - Ambrosetti, promosso da Regione Veneto e dall'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Daniela Santanche', ministro del Turismo (in videocollegamento). Via Pietro Mascagni, 8.

- Milano: si apre la IX edizione del SALONE.SRI "Guidare la Transizione giusta e reale della Polis". Ore 15,00.

Presso Palazzo Mezzanotte. I lavori terminano domani.

- Bruxelles: dichiarazione introduttiva della sig.ra Buch dinanzi alla commissione per gli affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo. Ore 15,00.

