Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 17 novembre
FINANZA - Roma: convegno "Il Futuro e' una Scelta Previdente", organizzato da Campus e Milano Finanza, in collaborazione con FEduF. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Presso le Scuderie di Palazzo Altieri, via Santo Stefano del Cacco 1.
- Roma: seminario "Digitalizzazione, sistema monetario e stabilita' finanziaria", organizzato dalla Consob. Ore 16,00.
Presso la Sapienza Universita' di Roma, via del Castro Laurenziano 9.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: EuroGroup Laminations.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: PIL t/t prelim. T3. Ore 0,50.
- Giappone: PIL t/t, ann. prelim. T3. Ore 0,50.
- Giappone: Produzione industriale m/m finale, settembre. Ore 5,30.
- Italia: Istat - Prezzi al consumo, ottobre. Ore 10,00. - Italia: IPCA m/m finale, ottobre. Ore 10,00.
- Italia: IPCA a/a finale, ottobre. Ore 10,00.
- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, novembre. Ore 14,30.
ECONOMIA - Milano: workshop "Sostenibilita' e innovazione nelle reti gas. Le tecnologie di ricompressione e recupero", organizzato da Althesys in collaborazione con Vps Italy. Ore 9,30.
Partecipa, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presso Auditorium Giorgio Gaber, piazza Duca d'Aosta 3.
- Milano: Trenord in collaborazione con Lonely Planet presenta la guida "Fuori Stazione", per invitare a scoprire il patrimonio enogastronomico regionale in treno. Durante l'evento, la presentazione della proposta turistica per la stagione invernale "Treni della neve". Ore 10,45. Presso Palazzo Lombardia.
- Bruxelles: presentazione delle nuove stime economiche della Commissione europea, e conferenza stampa del commissario all'economia, Valdis Dombrovskis. Ore 11,00. A partire dalle ore 15,00, presso la commissione affari economici del Parlamento europeo, si tengono le audizioni pubbliche dei presidenti delle autorita' finanziarie della Ue: Petra Hielkema, European Insurance and Occupational Pensions Authority (Eiopa); Jose' Manuel Campa, European Banking Authority (Eba); Verena Ross, European Securities and Markets Authority (Esma). A seguire, audizione di Pietro Cipollone, membro del board Bce, sugli sviluppi del progetto euro digitale.
- Lido di Ostia (Rm): inaugurazione dell'Anno di Studi 2025/2026 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. Via Delle Fiamme Gialle, 14/16.
- Roma: presentazione del Report finale del progetto dedicato ai Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale in Italia, promosso dal Progetto Italiae e realizzato insieme al Cnr Issirfa. Ore 14,00. Presso la Biblioteca Centrale del Cnr, piazzale Aldo Moro 7.
- Milano: incontro "Il ruolo degli uomini nella Gender Equality: alleanza per il cambiamento", promosso da Winning Women Institute. Ore 15,00. Presso Palazzo Isimbardi.
- Bologna: evento "Bbs Leadership Talk", organizzato dalla Bologna Business School. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Via degli Scalini, 18.
Red-
(RADIOCOR) 14-11-25 19:31:34 (0630) 5 NNNN