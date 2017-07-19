Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 17 novembre

            FINANZA - Roma: convegno "Il Futuro e' una Scelta Previdente", organizzato da Campus e Milano Finanza, in collaborazione con FEduF. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Presso le Scuderie di Palazzo Altieri, via Santo Stefano del Cacco 1.

            - Roma: seminario "Digitalizzazione, sistema monetario e stabilita' finanziaria", organizzato dalla Consob. Ore 16,00.

            Presso la Sapienza Universita' di Roma, via del Castro Laurenziano 9.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: EuroGroup Laminations.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: PIL t/t prelim. T3. Ore 0,50.

            - Giappone: PIL t/t, ann. prelim. T3. Ore 0,50.

            - Giappone: Produzione industriale m/m finale, settembre. Ore 5,30.

            - Italia: Istat - Prezzi al consumo, ottobre. Ore 10,00. - Italia: IPCA m/m finale, ottobre. Ore 10,00.

            - Italia: IPCA a/a finale, ottobre. Ore 10,00.

            - Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, novembre. Ore 14,30.

            ECONOMIA - Milano: workshop "Sostenibilita' e innovazione nelle reti gas. Le tecnologie di ricompressione e recupero", organizzato da Althesys in collaborazione con Vps Italy. Ore 9,30.

            Partecipa, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presso Auditorium Giorgio Gaber, piazza Duca d'Aosta 3.

            - Milano: Trenord in collaborazione con Lonely Planet presenta la guida "Fuori Stazione", per invitare a scoprire il patrimonio enogastronomico regionale in treno. Durante l'evento, la presentazione della proposta turistica per la stagione invernale "Treni della neve". Ore 10,45. Presso Palazzo Lombardia.

            - Bruxelles: presentazione delle nuove stime economiche della Commissione europea, e conferenza stampa del commissario all'economia, Valdis Dombrovskis. Ore 11,00. A partire dalle ore 15,00, presso la commissione affari economici del Parlamento europeo, si tengono le audizioni pubbliche dei presidenti delle autorita' finanziarie della Ue: Petra Hielkema, European Insurance and Occupational Pensions Authority (Eiopa); Jose' Manuel Campa, European Banking Authority (Eba); Verena Ross, European Securities and Markets Authority (Esma). A seguire, audizione di Pietro Cipollone, membro del board Bce, sugli sviluppi del progetto euro digitale.

            - Lido di Ostia (Rm): inaugurazione dell'Anno di Studi 2025/2026 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. Via Delle Fiamme Gialle, 14/16.

            - Roma: presentazione del Report finale del progetto dedicato ai Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale in Italia, promosso dal Progetto Italiae e realizzato insieme al Cnr Issirfa. Ore 14,00. Presso la Biblioteca Centrale del Cnr, piazzale Aldo Moro 7.

            - Milano: incontro "Il ruolo degli uomini nella Gender Equality: alleanza per il cambiamento", promosso da Winning Women Institute. Ore 15,00. Presso Palazzo Isimbardi.

            - Bologna: evento "Bbs Leadership Talk", organizzato dalla Bologna Business School. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Via degli Scalini, 18.

            Red-

            (RADIOCOR) 14-11-25 19:31:34 (0630) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.