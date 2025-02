Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 17 febbraio

FINANZA - Milano: seconda edizione delle ricerche dedicate a mercato dei capitali, industria finanziaria e sistema delle imprese "A European Growth Index Fostering Integration and Diversification for Capital Markets", organizzata da Envent Capital Markets e Luiss University. Ore 17,30. Presso The Westin Palace Hotel, piazza della Repubblica 20.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: PIL t/t, ann. prelim, T4. Ore 0,50.

- Giappone: Produzione industriale m/m finale, dicembre prel. Ore 5,30.

- Italia: Istat - Commercio estero e prezzi all'import, dicembre 2024. Ore 10,00.

ECONOMIA - Bruxelles: riunione Eurogruppo.

- Roma: parte il collocamento del BTp Piu'.

- Mestre (Ve): sesto appuntamento dei Dialoghi per l'innovazione, dedicato al tema "Intelligenza artificiale: nuove competenze e opportunita'", organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con l'Universita' Ca' Foscari Venezia. Ore 9,30. Via Torino, 155.

- Bologna: evento "Bologna come piattaforma globale: Intelligenza artificiale, conoscenza, democrazia", organizzato da Comune di Bologna, Citta' Metropolitana di Bologna, in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Via San Domenico, 4.

- Milano: presentazione del 30esimo Rapporto ISMU sulle migrazioni. Ore 10,00. Presso il Teatro Franco Parenti.

- Roma: conferenza stampa "Il commercio estero nel 2024: un primo bilancio della performance dell'Italia sui mercati esteri", organizzata dall'Istat. Ore 11,00. Via Cesare Balbo, 16.

- Torino: conferenza stampa di presentazione del "Salone del Vino Torino 2025". Ore 12,00. Piazza Palazzo di Citta', 1.

- Roma: evento "Evolution Road - Nuove frontiere della mobilita' sostenibile", organizzato dal Centro di ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" in collaborazione con ASPI. Ore 15,00. Viale Romania, 32.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: si riunisce il Consiglio dei ministri. Ore 17,00.

Palazzo Chigi.

