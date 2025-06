Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 16 giugno

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Piquadro.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Mediobanca, per autorizzazioni ad esecuzione OPS volontaria sulla totalita' delle azioni ordinarie di Banca Generali. Ore 10,00. Piazzetta Cuccia, 1.

DATI MACROECONOMICI - Cina: Vendite al dettaglio a/a, maggio. Ore 4,00.

- Cina: Investimenti fissi urbani cumulati a/a, maggio. Ore 4,00.

- Cina: Vendite al dettaglio cumulate a/a, maggio. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale cumulata a/a, maggio. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale a/a, maggio. Ore 4,00.

- Italia: IPCA m/m finale, maggio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi al consumo, maggio. Ore 10,00.

- Italia: IPCA a/a finale, maggio. Ore 10,00.

- Eurozona: Costo del lavoro Eurozona, T1. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, giugno. Ore 14,30.

ECONOMIA - Kananaskis (Canada): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alle prime quattro sessioni di lavoro del summit dei leader del G7, nel formato ristretto.

- Napoli: si apre la prima edizione degli Stati Generali della Prevenzione, promossa dal Ministero della Salute. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Orazio Schillaci, ministro della Salute.

Presso il Centro Congressi della Stazione Marittima. I lavori terminano domani.

- Roma: Banca d'Italia presenta alla stampa il nuovo sito istituzionale. Ore 10,00. Presso Palazzo Koch, Salone di Pelle. Anche in streaming.

- Milano: "Le Civiche FEST 2025 - Arti Linguaggi Live". Il Festival, organizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, si inserisce nelle celebrazioni per il XXV anniversario di Fondazione Milano. Ore 12,00. Presso la Sala Brigida di Palazzo Marino.

- Milano: incontro dell'Osservatorio Banca Impresa 2030. Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo Bce. Presso la sede di KPMG, via Vittor Pisani 31.

- Roma: conferenza stampa di presentazione dell'"AI Hub for Sustainable Development", iniziativa promossa dal MIMIT e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), in collaborazione con i partner africani coinvolti nel Piano Mattei. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Grazioli.

- Milano: evento "Efficienza Energetica: Strategia e approcci tecnologici delle ESCO italiane", organizzato da AGICI e Siemens. Ore 15,00. Via Vipiteno, 4.

- Lucca: assemblea generale Confindustria Toscana Nord "Politica industriale. Orientare lo sviluppo, rafforzare la competitivita'". Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi (in videocollegamento); Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy.

Presso la Chiesa di San Francesco.

- Roma: presentazione del "Rapporto Optime 2025", l'Osservatorio permanente per la tutela in Italia del mercato dell'elettronica. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Piacentini.

- Webinar di Intesa Sanpaolo Private Banking "I nuovi equilibri del potere: scenari globali e prospettive per l'Italia", nell'ambito dell'iniziativa "Club Talks", un ciclo di eventi per approfondire temi di attualita', organizzato in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Ore 17,30.

Red-

(RADIOCOR) 13-06-25 19:32:15 (0627) 5 NNNN