Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 16 febbraio
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: PIL t/t prelim. T4. Ore 0,50.
- Giappone: PIL t/t, ann. prelim. T4. Ore 0,50.
- Giappone: Produzione industriale m/m finale, dicembre. Ore 5,30.
- Eurozona: Produzione industriale m/m, dicembre. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, dicembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Milano: assemblea della Lega Calcio Serie A. Ore 11,00. Via Ippolito Rosellini, 4. Anche in streaming.
- Roma: conferenza stampa di Fabbrica di San Pietro ed Eni per la presentazione del progetto "Oltre il visibile", iniziativa congiunta per lo studio e il monitoraggio integrato della Basilica di San Pietro in Vaticano. Ore 11,30. Presso la Sala Stampa Vaticana, via della Conciliazione 54.
- Roma: il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, riceve il ministro degli Affari Esteri del Canada, Anita Anand.
Ore 11,45. Al termine dell'incontro, conferenza stampa congiunta. Presso la Farnesina.
- Bruxelles (Belgio): riunione dell'Eurogruppo. Ore 15,00.
- Torino: tavola rotonda di presentazione del Salone del Vermouth 2026 "Cosa cambia perche' nulla cambi - Capitolo 2".
Il dibattito riunisce istituzioni, produttori storici e nuovi artigiani per un confronto sul futuro del Vermouth nei prossimi anni. Ore 15,00. Presso Palazzo Birago, sede della Camera di commercio di Torino.
- Roma: evento "Fiber Switch On: l'accesso al futuro e' adesso", organizzato dalla Luiss, dedicato al ruolo strategico delle infrastrutture di connettivita' ultraveloce per lo sviluppo economico, sociale e sostenibile del Paese. Ore 17,00.
Partecipa, tra gli altri, Giacomo Lasorella, presidente Agcom.
Presso il Campus Luiss di viale Pola 12.
- Milano: presentazione del nuovo report "Your Next Milano 2026", curato da Assolombarda e Milano&Partners, che dedica un focus esclusivo all'impatto dei Giochi Olimpici Invernali.
Ore 18,00. Partecipano, tra gli altri, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco; Giuseppe Marotta, presidente di FC Internazionale Milano; Paolo Scaroni, presidente di AC Milan; Alvise Biffi, presidente di Assolombarda. Presso la Triennale Milano, Casa Italia.
- Milano: presentazione del libro "A casa di Einstein: 6 lezioni nell'era della superinnovazione". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria e vicepresidente Confindustria. Presso IBM Studios, piazza Gae Aulenti 10.
