Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 15 luglio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Cina: PIL cumulato a/a T2. Ore 4 ,00.

- Cina: CN PIL a/a T2. Ore 4,00.

- Cina: PIL s/a, t/t T2. Ore 4,00.

- Cina: Vendite al dettaglio a/a, giugno. Ore 4,00.

- Cina: Investimenti fissi urbani cumulati a/a, giugno.

Ore 4,00.

- Cina: Vendite al dettaglio cumulate a/a, giugno. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale cumulata a/a, giugno. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale a/a, giugno. Ore 4,00.

- Germania: Vendite al dettaglio a/a, maggio. Ore 8,00.

- Germania: Vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 8,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, maggio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, luglio. Ore 14,30.

ECONOMIA - Firenze: presentazione del Rapporto "Fattori di vulnerabilita' e velocita' di crescita: che accadra' all'economia Toscana?", organizzata da Regione Toscana e Irpet. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Lucia Aleotti, vice presidente di Confindustria per il Centro Studi. Palazzo Strozzi Sacrati. Anche in streaming.

- Roma: conferenza sullo spazio Italia-Africa, organizzata dall'Agenzia Spaziale Italiana. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e presidente del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale; Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina.

- Milano: evento di presentazione della seconda edizione dello studio "The state of the art of the global yachting market", realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica. Ore 11,00. Palazzo Mezzanotte.

- - Brindisi: cerimonia di conclusione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'Area Micorosa, all'interno del SIN, organizzata da Sogesid. Ore 11,00.

Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia; Errico Stravato, a.d. Sogesid; Paolo Grossi, a.d. ENI Rewind.

Via del Canale Pandi, localita' Pedagne.

- Bruxelles: riunione Eurogruppo. Ore 15,00.

- Strasburgo: si apre la prima sessione della nuova legislatura del Parlamento Europeo. I lavori terminano il 18 luglio.

- Roma: presentazione dell'edizione 2024 dell'Annuario Istat-Ice e il Rapporto Ice "L'Italia nell'economia internazionale" 2023/2024. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice; Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Via Liszt, 21.

- Ancona: evento "Intelligenza Artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente", organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform. Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. Presso la sede di Confindustria Marche.

- Genova: evento di presentazione itinerante "L'Italia dei Si' 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia", nel quale, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, illustra i progetti e grandi opere in Italia e in Liguria. Ore 17,00. Presso il Salone di Prima Classe, situato alla Stazione Marittima di Ponte dei Mille.

Red-

(RADIOCOR) 12-07-24 19:31:18 (0566) 5 NNNN