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            Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 15 giugno

            FINANZA - Inizia il collocamento del nuovo BTp Italia Si' dedicato ai piccoli risparmiatori.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Piquadro, Risanamento.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, aprile.

            Ore 10,00.

            - Eurozona: Produzione industriale m/m, aprile. Ore 11,00.

            - Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, giugno. Ore 14,30.

            - -Stati Uniti: produzione industriale m/m, maggio. Ore 15,15.

            - Stati Uniti: Impiego capacita' produttiva, maggio. Ore 15,15.

            - Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, giugno. Ore 16,00.

            ECONOMIA - Torino: evento "Da fermi al futuro. Dialoghi sull'energia nucleare sostenibile". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria per l'Energia.

            Corso Castelfidardo, 22. Anche in streaming.

            - Potenza: convegno "Da Rocco Petrone alla Space Economy", organizzato dal Cluster Lucano dell'Aerospazio e dalla Regione Basilicata. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giorgio Marsiaj, vicepresidente di Confindustria per l'Aerospazio.

            Presso l'Universita' degli Studi della Basilicata, via Nazario Sauro 85.

            - Venegono Superiore: assemblea generale di Confindustria Varese. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso lo Stabilimento Leonardo Aeronautica. Anche in streaming.

            - Roma: la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi. Ore 11,15. Presso Villa Doria Pamphili.

            - Milano: evento "Connecting to the Future", in cui si confrontano istituzioni scolastiche e sistema produttivo, con l'obiettivo di promuovere un dialogo concreto sulle prospettive della formazione del futuro. Ore 12,00.

            Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Presso Palazzo Turati, via Meravigli 9/B.

            - Milano: 39esima edizione del Forum Indicam #MeetIN26 "IP & AI - Sfide e opportunita'". Ore 14,30. Presso Spazio Eventi, via Palestro 2.

            Red-

            (RADIOCOR) 12-06-26 19:32:00 (0622) 5 NNNN

              


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