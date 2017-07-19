Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 15 giugno
FINANZA - Inizia il collocamento del nuovo BTp Italia Si' dedicato ai piccoli risparmiatori.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Piquadro, Risanamento.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, aprile.
Ore 10,00.
- Eurozona: Produzione industriale m/m, aprile. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, giugno. Ore 14,30.
- -Stati Uniti: produzione industriale m/m, maggio. Ore 15,15.
- Stati Uniti: Impiego capacita' produttiva, maggio. Ore 15,15.
- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, giugno. Ore 16,00.
ECONOMIA - Torino: evento "Da fermi al futuro. Dialoghi sull'energia nucleare sostenibile". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria per l'Energia.
Corso Castelfidardo, 22. Anche in streaming.
- Potenza: convegno "Da Rocco Petrone alla Space Economy", organizzato dal Cluster Lucano dell'Aerospazio e dalla Regione Basilicata. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giorgio Marsiaj, vicepresidente di Confindustria per l'Aerospazio.
Presso l'Universita' degli Studi della Basilicata, via Nazario Sauro 85.
- Venegono Superiore: assemblea generale di Confindustria Varese. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso lo Stabilimento Leonardo Aeronautica. Anche in streaming.
- Roma: la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi. Ore 11,15. Presso Villa Doria Pamphili.
- Milano: evento "Connecting to the Future", in cui si confrontano istituzioni scolastiche e sistema produttivo, con l'obiettivo di promuovere un dialogo concreto sulle prospettive della formazione del futuro. Ore 12,00.
Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Presso Palazzo Turati, via Meravigli 9/B.
- Milano: 39esima edizione del Forum Indicam #MeetIN26 "IP & AI - Sfide e opportunita'". Ore 14,30. Presso Spazio Eventi, via Palestro 2.
Red-
(RADIOCOR) 12-06-26 19:32:00 (0622) 5 NNNN