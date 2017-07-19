Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 14 settembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Centrale del Latte d'Italia, Gas Plus, I Grandi Viaggi, NewPrinces, Sesa.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Sesa. Ore 18,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: produzione industriale m/m finale, luglio. Ore 6,30.
- Italia: Istat - Flussi turistici, II trimestre. Ore 10,00.
ECONOMIA - Torino: evento, organizzato da Wizz Air e Torino Airport, per celebrare l'apertura ufficiale della nuova base Wizz Air. Ore 10,00. Presso Torino Airport.
- Bologna: assemblea generale di Confindustria Emilia Area Centro "Farete. Il coraggio di trasformarsi". Ore 10,00.
Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Teatro EuropAuditorium. Anche in streaming.
- Milano: Fondazione Fiera Milano presenta "My Fair Plus - Beyond the Exhibition", la nuova piattaforma digitale che mette in dialogo il calendario delle manifestazioni fieristiche con l'offerta culturale ed enogastronomica di Milano e della Lombardia. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura (in videocollegamento); Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo.
Presso il Ridotto dei Palchi "Arturo Toscanini" del Teatro alla Scala.
- Milano: conferenza stampa sulla candidatura della Valle Camonica a Capitale Italiana della Cultura 2029. Ore 12,15.
Presso Palazzo Pirelli.
- Roma: evento "Verso il 'Circular Economy Act': Quali prospettive per l'Europa e l'Italia", organizzato da Kyoto Club. Ore 14,20. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Presso la Sala della Protomoteca, piazza del Campidoglio 1.
- Webinar pubblico di presentazione del secondo Future Brief "Trame di resilienza: infrastrutture per l'Italia del 2050", promosso da Ecosistema Futuro e dalla Fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici). Ore 16,30.
- Roma: terza Edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo "Italia: Terra d'imprese, Mare d'eccellenze". Ore 17,00.
Partecipano, tra gli altri, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; il ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi; il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina.
- Milano: Stati Generali della Citta' di Milano, organizzati da Fondazione Eunea. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria. Presso i Chiostri di San Barnaba.
- Genova: evento del Corriere della Sera "L'Economia del Mare - Il mare: motore di crescita". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'Economia del Mare (video intervista). Presso la Terrazza Colombo, via Gabriele D' Annunzio 2/111. Anche in streaming.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: riunione del Consiglio dei Ministri. Ore 10,00.
Palazzo Chigi.
Red-
(RADIOCOR) 11-09-26 19:31:47 (0632) 5 NNNN