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            Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 14 settembre

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Centrale del Latte d'Italia, Gas Plus, I Grandi Viaggi, NewPrinces, Sesa.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Sesa. Ore 18,00.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

            DATI MACROECONOMICI - Giappone: produzione industriale m/m finale, luglio. Ore 6,30.

            - Italia: Istat - Flussi turistici, II trimestre. Ore 10,00.

            ECONOMIA - Torino: evento, organizzato da Wizz Air e Torino Airport, per celebrare l'apertura ufficiale della nuova base Wizz Air. Ore 10,00. Presso Torino Airport.

            - Bologna: assemblea generale di Confindustria Emilia Area Centro "Farete. Il coraggio di trasformarsi". Ore 10,00.

            Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Teatro EuropAuditorium. Anche in streaming.

            - Milano: Fondazione Fiera Milano presenta "My Fair Plus - Beyond the Exhibition", la nuova piattaforma digitale che mette in dialogo il calendario delle manifestazioni fieristiche con l'offerta culturale ed enogastronomica di Milano e della Lombardia. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura (in videocollegamento); Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo.

            Presso il Ridotto dei Palchi "Arturo Toscanini" del Teatro alla Scala.

            - Milano: conferenza stampa sulla candidatura della Valle Camonica a Capitale Italiana della Cultura 2029. Ore 12,15.

            Presso Palazzo Pirelli.

            - Roma: evento "Verso il 'Circular Economy Act': Quali prospettive per l'Europa e l'Italia", organizzato da Kyoto Club. Ore 14,20. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Presso la Sala della Protomoteca, piazza del Campidoglio 1.

            - Webinar pubblico di presentazione del secondo Future Brief "Trame di resilienza: infrastrutture per l'Italia del 2050", promosso da Ecosistema Futuro e dalla Fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici). Ore 16,30.

            - Roma: terza Edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo "Italia: Terra d'imprese, Mare d'eccellenze". Ore 17,00.

            Partecipano, tra gli altri, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; il ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi; il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina.

            - Milano: Stati Generali della Citta' di Milano, organizzati da Fondazione Eunea. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria. Presso i Chiostri di San Barnaba.

            - Genova: evento del Corriere della Sera "L'Economia del Mare - Il mare: motore di crescita". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'Economia del Mare (video intervista). Presso la Terrazza Colombo, via Gabriele D' Annunzio 2/111. Anche in streaming.

            POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: riunione del Consiglio dei Ministri. Ore 10,00.

            Palazzo Chigi.

            Red-

            (RADIOCOR) 11-09-26 19:31:47 (0632) 5 NNNN

              


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