Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 14 novembre -2

FINANZA - Roma: seconda giornata del ciclo " "Supervisione finanziaria e sistema sanzionatorio" organizzato dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, in collaborazione con Universita' Bocconi. Ore 9,30. Via Claudio Monteverdi, 35 e in streaming.

- Fisciano (Sa): evento Terna per l'inaugurazione del Tyrrhenian Lab. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Stefano Donnarumma a. d. di Terna. Universita' degli Studi di Salerno.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Aeroporto di Bologna, Antares Vision, Cairo Communication, Cembre, El.En., Exprivia, Eurotech, Fine Food & Ph. Ntm, Gabetti Property Solution, Garofalo Health Care, Gas Plus, Irce, Itway, IVS Group, Marr, Monrif, Pininfarina, Ratti, Replay, Salcef, Servizi Italia, Toscana Aeroporti, Valsoia.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Produzione industriale m/m settembre. Ore 11,00.

ECONOMIA - Roma: Open Day - Confindustria. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Francesca Mariotti direttore generale Confindustria. Auditorium della Tecnica, via U. Tupini 65.

- Balocco (Vc): Alfa Romeo Tonale PHEV International Media Drive. Ore 9,30. Strada Provinciale 60.

- Roma: Forum Nazionale delle telecomunicazioni 2022 di ASSTEL "Connettiamo il futuro. Competenze, Infrastrutture, Transizione Blue & Green e Servizi per il Decennio Digitale Europeo". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria (videomessaggio); Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione (videomessaggio); Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Alessio Butti, sottosegretario all'Innovazione; Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Pietro Labriola, a.d. e d.g. TIM; Aldo Bisio, a.d. Vodafone; Laura Di Raimondo Direttore Asstel; Aldo Bisio, a.d.

Vodafone; Gianluca Corti, a.d. Wind Tre; Benedetto Levi, ceo Iliad Italia; Mario Rossetti, a.d. Open Fiber; Luigi De Vecchis, presidente Huawei Italia; Alberto Calcagno AD Fastweb . The Dome - Campus Luiss di viale Romania 32.

- Roma: evento Accredia "Come gestire il rischio informatico? Contributo dell'accreditamento e della certificazione alla cybersecurity nazionale". Ore 10,30.

Partecipano, tra gli altri, Massimo De Felice, presidente Accredia; Roberto Baldoni, d.g. Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Piazzale Aldo Moro 5.

- evento inaugurale del Master in Digitalizzazione del Sistema Elettrico per la Transizione Energetica promosso da Terna, Universita' di Palermo, Universita' di Cagliari e Universita' di Salerno nell'ambito delle attivita' del Tyrrhenian Lab. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Valentina Bosetti, presidente Terna; Stefano Donnarumma, a.d. Terna. Complesso Monumentale dello Steri.

