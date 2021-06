Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 14 giugno

La Consob tiene il tradizionale incontro annuale con il mercato finanziario per la presentazione della Relazione sull'attivita' della Commissione nel 2020. Anche la Covip presenta la relazione annuale per il 2020. I mercati, con la Borsa cinese chiusa per festivita', guardano ai dati macroeconomici in calendario, tra cui la produzione industriale in Giappone e nell'Eurozona. Il presidente del Consiglio Draghi partecipa al meeting dei capi di Stato e di Governo della Nato a Bruxelles.

