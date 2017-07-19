Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 13 luglio
FINANZA - Milano: incontro annuale Consob con il mercato finanziario.
Ore 11,00. Presso Palazzo Mezzanotte. Anche in streaming.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
- ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda. ECONOMIA - Roma: conferenza stampa della Fiom-Cgil nazionale sul tema "Menarini Bus: la crisi industriale dell'unico produttore italiano di autobus per il trasporto pubblico locale". Ore 11,00. Presso la sede di Corso Trieste 36.
- Genova: in occasione della VI Edizione del Corso di perfezionamento in Diritto dello Sviluppo Sostenibile, tavola rotonda "Le sfide della sostenibilita' marina", organizzata da Asteria e Universita' di Genova. Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'Economia del Mare. Presso Terrazza Colombo, Via G.
D'Annunzio 2.
- Venezia: evento "Le nuove rotte per l'innovazione", organizzato da Its Marco Polo Academy e Its Academy Veneto.
Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso ex chiesa di Santa Marta.
Red-
(RADIOCOR) 10-07-26 19:32:31 (0533) 5 NNNN