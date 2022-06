Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 13 giugno

Riaprono i mercati dopo il venerdi' nero con il crollo delle borse e guardano ancora alle mosse delle banche centrali sui tassi in vista della riunione della Fed di mercoledi' e della Bank of Japan del giorno successivo. Sul fronte macroeconomico, la settimana si apre con i dati su Pil e produzione industriale in arrivo dal Regno Unito, mentre in Italia sono attesi i dati Istat sul mercato del lavoro. Il presidente del Consiglio Draghi inizia la sua visita di due giorni in Israele.

