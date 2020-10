Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 12 ottobre

FINANZA - nell'ambito del Mese dell'educazione finanziaria, evento Banca d'Italia "Le donne contano". Ore 17,00.

Partecipano, tra gli altri, Alessandra Perrazzelli, vice d.g. Bankitalia; Magda Bianco, capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria Bankitalia. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari, agosto. Ore 1,50.

- Cina: Finanza sociale aggregata (flusso) settembre.

Ore 4,00.

ECONOMIA - Segrate (Mi): Assemblea Generale Assolombarda. Ore 11,00. Partecipano, Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Paolo Gentiloni Silveri, commissario Europeo per l'Economia; Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Hangar Aeroporto di Milano Linate, viale Enrico Forlanini.

- Roma: conferenza stampa sulla campagna di controllo "Estate tranquilla 2020", con la presentazione del monitoraggio delle verifiche condotte dai Carabinieri NAS in ambito nazionale. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Nistri, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; Paolo Carra, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute. Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1.

- Convegno "Cantieri ViceVersa 2020 - Network finanziari per il Terzo Settore" - Seconda fase - Cantieri di Progettazione. Organizzato da Forum Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile. Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Abi.

- Al via le riunioni annuali 2020 del FMI, partecipa il presidente Bce, Christine Lagarde. Alle ore 11,00 intervento Comitato delle Regioni. Alle ore 13,00 colloquio di Lagarde con il governatore dell'FMI.

- Milano: Assemblea Cosmetica Italia - "Un'industria che fa bene al Paese". ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. Magna Pars L'Hotel a' Parfum, via Forcella, 6.

- Presentazione web del libro "Un Mondo Sostenibile in 100 Foto". Ore 18,00.

- Milano: nell'ambito della settimana di Phyd Hub "The Future of Finance and Economy", incontro "La via italiana al fintech", evento dedicato all'impatto della rivoluzione digitale sul modo di fare business nel sistema bancario. Ore 18,30. Via Tortona, 31.

