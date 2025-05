Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 12 maggio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acinque, Dexelance, Fincantieri, Gabetti, Pininfarina, Reply, The Italian Sea Group, Valsoia.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Unicredit. Ore 10,00.

- Conference call Fincantieri. Ore 17,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.

ECONOMIA - Roma: evento Festa dell'Europa 2025 "Dalla bicicletta alla transizione digitale", organizzata da Parlamento Europeo Scuola Ambasciatrice e dal Liceo Vivona, in collaborazione con l'Archivio Centrale dello Stato. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Piazzale degli Archivi, 27.

- Parma: Stati Generali dell'Innovazione 2025 "Gli sviluppi dell'Intelligenza Artificiale", evento organizzato da Il Sole 24 ore in collaborazione con l'Unione Parmense degli Industriali. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca; Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore; Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Paganini Congressi.

Anche in streaming.

- Milano: conferenza stampa per l'inaugurazione della nuova stazione di ricarica elettrica realizzata da Atlante, societa' leader nelle infrastrutture di ricarica elettrica. Ore 10,00.

Via Cesare Lombroso, 54.

- Roma: Stati Generali dell'Industria 2025, organizzati dal Parlamento Europeo Ufficio in Italia e Commissione Europea.

Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco; Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per L'Export e l'Attrazione degli Investimenti (in videocollegamento); Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy. Piazza Venezia, 6. Anche in streaming.

- Sassuolo (Mo): evento "L'industria Ceramica Italiana: il problema dell'energia", organizzato da Confindustria Ceramica. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'. Presso il Teatro Carani.

- Roma: presentazione del Rapporto Assoknowledge 2025 "Dal Fare all'Essere: la rivoluzione dell'Education nelle Imprese italiane". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, via Molise 2.

- Milano: conferenza stampa di Satispay. Ore 11,30. Piazza Fidia, 1.

- Roma: vertice intergovernativo Italia-Grecia. Ore 11,30.

Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il primo ministro della Repubblica Ellenica, Kyriakos Mitsotakis. Presso Villa Doria Pamphili.

- Milano: conferenza stampa di presentazione di una nuova strategica collaborazione "Siemens e Microsoft: la partnership che porta l'AI nell'Industria Italiana". Ore 11,45. Presso Casa Siemens, via Werner von Siemens 1.

Red-

