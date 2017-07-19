Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 12 gennaio

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Brunello Cucinelli.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.

            ECONOMIA - Milano: Adm (Associazione Distribuzione Moderna) anticipa i dati piu' rilevanti del Position Paper "Costruire fiducia: il ruolo della Distribuzione Moderna e della Marca del Distributore", a cura di Teha - The European House - Ambrosetti, che sara' presentato il 14 gennaio al convegno di apertura di Marca by BolognaFiere 2026. Ore 10,45. Presso Palazzo Parigi Hotel.

            - Roma: conferenza stampa di presentazione della Rilevazione sulle Persone Senza Dimora, promossa dall'Istat, che sara' realizzata nelle giornate 26, 28 e 29 gennaio 2026 in 14 citta' metropolitane. Ore 11,00. Via Cesare Balbo, 14. Anche in streaming.

            - Milano: convegno "La Responsabilita' degli organi di controllo. Criticita' alla luce del nuovo 2407 C.C.", organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano. Ore 17,00. Via Fontana, 1.

            Red-

            Red-

(RADIOCOR) 09-01-26 19:31:29 (0690) 5 NNNN

              


