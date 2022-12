Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 12 dicembre -2

FINANZA - Milano: conferenza stampa per la presentazione 'Il primo DLT bond in Europa'. Ore 10,00. Integrae Sim, piazza Castello, 24.

- Roma: presentazione Banca d'Italia del volume "La gestione dei rischi finanziari e climatici. L'esperienza in una banca centrale" a cura di Antonio Scalia. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Abi; Paolo Angelini, vice d.g. Banca d'Italia; Antonio Scalia, responsabile Servizio Gestione Rischi Finanziari Banca d'Italia; Monica Billio, presidente Societa' Italiana di Econometria, Professoressa Ordinaria di Econometria, Universita' Ca' Foscari; Davide Iacovoni, capo Direzione Debito Pubblico presso il Dipartimento del Tesoro. Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Scuderie di Palazzo Altieri, via S. Stefano del Cacco, 1.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Banca Ifis. Ore 16,00. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Napoli: assemblea Autostrade Meridionali. Ore 11,00.

Per proposta in merito alla distribuzione di parte della "Riserva Straordinaria", proposta in merito alla rimozione del vincolo di destinazione riguardante la "Riserva per investimenti" e "Riserva straordinaria vincolata per riservati investimenti". Via Cintia, svincolo Fuorigrotta.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, ottobre.

Ore 8,00.

- Italia: Istat - esportazioni delle regioni italiane S/B gen.- set.. Ore 10,00.

ECONOMIA - Genova: evento "La strategia digitale. 50 progetti per innovare la Liguria", organizzato da Regione Liguria - Il Commissario per l'innovazione digitale nella PA regionale. Ore 10,10. Partecipa, tra gli altri, Agostino Santoni, vice presidente Confindustria per il Digitale.

Porto Antico di Genova, Magazzini del Cotone e in streaming.

- evento di Class CNBC "RipartItalia. Innovazione: il Paese nuovo". Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Agostino Santoni, vice presidente Confindustria per il Digitale. In streaming.

- Roma: si apre il Consiglio generale di First Cisl. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Riccardo Colombani, segretario generale di First Cisl; Antonio Patuelli, presidente Abi; Maria Bianca Farina, presidente Abi; Stefano Zamagni, presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Presso A.Roma Lifestyle Hotel, via Giorgio Zoega, 59. I lavori proseguono fino al 14 dicembre.

- Roma: "Il lucro sostenibile. Obiettivi e ruolo delle imprese nel nuovo quadro normativo in tema di SDGs", seminario organizzato dal Master in Diritto della concorrenza e dell'innovazione, l'Associazione Disiano Preite e la Banca d'Italia in occasione della presentazione del volume di AGE n. 1/2022. Ore 15,00.

Partecipano, tra gli altri, Federico Ferro-Luzzi, presidente Comitato per il controllo e i rischi TIM; Marcello Grosso, responsabile Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo Poste Italiane; Antonio Mansi, partner KPMG Advisory; Carlo Papa, d.g. Enel Foundation; Alessandra Ricci, ceo Sace; Gian Domenico Mosco Direttore del Corso Terzo Settore. Imprese e benefici sociali, Luiss School of Law; Paolo Ciocca, commissario Consob; Elisabetta Iossa, componente AGCM; Alessandra Perrazzelli, vice d.g. Banca d'Italia; Pierluigi Stefanini, presidente Asvis. Campus Luiss, viale Pola 12.

- evento digitale 'Qualita' della vita 2022' - Il benessere in Italia: le ricadute dei grandi shock 2022 nelle citta'. Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita'; Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo Economico; Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore citta' metropolitane Anci.

- Roma: intervento del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'evento "Photoansa 2022". Ore 17,30.

Museo Maxxi.

