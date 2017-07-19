Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 9 luglio

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BoT annuali per un importo pari a 8 miliardi di euro.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Borgosesia.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Cina: CPI m/m, giugno. Ore 3,30.

- Cina: PPI a/a, giugno. Ore 3,30.

- Cina: CPI a/a, giugno. Ore 3,30.

- Germania: bilancia commerciale destag., maggio. Ore 8,00.

- Italia: Istat - Permessi di costruire, I trimestre. Ore 10,00.

- Stati Uniti: richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: vendite di case esistenti (mln ann.), giugno.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Bruxelles: riunione Eurogruppo.

- Olbia (Ss): XIII edizione di Previdenza in Tour "Navigare il futuro. Diario di bordo per una previdenza adeguata". Ore 9,30.

Presso il Museo Archeologico, piazzale Benedetto Brin.

- Milano: ceo Talk "Governare la complessita': scenari geopolitici e trasformazione del Business", organizzato da Rcs Academy e Bcg. Ore 9,45. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Via Ugo Foscolo, 1.

- Torino: assemblea del Comparto Meccanico, Meccatronico e Impiantistico piemontese. Ore 9,45. Corso Marche, 79.

- Torino: inaugurazione di Reply House. Ore 10,00. Via Ottavio Revel, 9.

- Roma: le principali associazioni rappresentative dell'ecosistema digitale italiano presentano alla stampa il "Manifesto per l'Italia Digitale", un documento programmatico che raccoglie proposte e priorita' per accelerare la trasformazione digitale del Paese. Ore 10,00. Presso Palazzo Theodoli-Bianchelli.

- Milano: Nomisma, in collaborazione con Banco Bpm, presenta il II Rapporto sul mercato immobiliare 2026, dedicato ai 13 grandi mercati italiani. Ore 10,30. Presso Banco Bpm, via Massaua 6.

- Torino: Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo e Fondazione Ufficio Pio, presentano il progetto "Scelte Future".

Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Marco Gilli, presidente della Fondazione Ufficio Pio. Presso il Collegio Carlo Alberto, piazza Arbarello, 8.

- Roma: Enea presenta il 15mo Rapporto annuale sull'efficienza energetica. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Francesca Mariotti, presidente Enea. Viale Manzoni, 34.

- Roma: presentazione del XXV Rapporto annuale dell'Inps. Ore 11,00. Presso la Sala della Regina della Camera dei deputati.

- Roma: evento "Il valore della meeting industry: Interpretare il futuro attraverso i dati Oice", organizzato da Federcongressi.

Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, vicepresidente Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Viale dell'Astronomia, 30.

- Venezia: la Fondazione Giorgio Cini e PwC Italia presentano in anteprima stampa il restauro del Labirinto Borges sull'Isola di San Giorgio Maggiore. Ore 11,30.

- Magreta (Mo): assemblea 2026 di Acimac "Evoluzione". Ore 16,45.

Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

Presso Acetaia Leonardi, via Mazzacavallo, 62.

- Reggio Emilia: assemblea 2026 di Confindustria Reggio Emilia "Vedere quello che ancora non c'e'". Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Teatro Municipale Romolo Valli.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 13,30 Intese preliminari autonomia regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (Affari Costituzionali) SENATO 9,00, 14,30 e 19,00 Dl Patto europeo migrazione (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 Audizione di Antitrust (Semplificazione) 13,30 Audizione di Massimiliano Atelli, presidente Commissione verifica equilibrio economico e finanziario societa' sportive professionistiche (Antimafia).

Red-

(RADIOCOR) 06-07-26 19:35:58 (0583) 5 NNNN