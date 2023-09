Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 7 settembre

FINANZA - Milano: prosegue l'Euronext Sustainability Week "Raggiungere lo net-zero". Ore 9,00. Palazzo Mezzanotte.

Anche in streaming. I lavori terminano domani. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Equita Group, Eurotech, Gas Plus, IVS Group, Lu-Ve, MutuiOnline, Neodecortech, SOL, The Italian Sea Group.

DATI MACROECONOMICI - Cina: bilancia commerciale USD, agosto. Ore 5,00.

- Cina: esportazioni in USD a/a, agosto. Ore 5,00.

- Cina: importazioni in USD a/a, agosto. Ore 5,00.

- Germania: produzione industriale m/m, luglio. Ore 8,00.

- Italia: Istat - commercio al dettaglio, luglio. Ore 10,00.

- Eurozona: PIL t/t finale T2 prel. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL a/a finale T2 prel. Ore 11,00.

- Eurozona: occupazione t/t finale T2. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: costo unitario del lavoro t/t ann, finale T2 prel. Ore 14,30.

- Stati Uniti: produttivita' (ex Agricol,) t/t ann, finale T2 prel. Ore 14,30.

ECONOMIA - Rho-Pero (Mi): prosegue la 19 edizione di "PLAST - Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma". Ore 9,30. Centro Congressi di Rho Fiera Milano. I lavori terminano domani.

- Bologna: evento "Italia-Germania: transizioni, nuove geografie di filiera e opportunita' per le PMI", organizzato da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con AHK Italien e Camera di Commercio Italo-Germanica e Fondirigenti. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri Vanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria.

BolognaFiere. Anche in streaming.

- Bologna: si apre la 35ma edizione SANA Organic Food.

Alle ore 10.30 Show cooking & tasting area. Fiera di Bologna. I lavori terminano il 9 settembre.

- Milano: nell'ambito della Lide Brazil Conference, panel "Economia e Tecnologia". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. Hotel Principe Di Savoia. Anche in streaming.

- Milano: presentazione anteprima digitale "Rapporto Coop 2023". Ore 11,00. Viale Vittorio Veneto, 2. Anche in streaming.

- Milano: evento Starbucks e Percassi per la presentazione del programma di appuntamenti per il 5 anniversario dell'arrivo di Starbucks in Italia. Ore 11,00. Piazza Cordusio, 1.

- Mestre: prosegue il Festival della Politica di Mestre, realizzato sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica da Fondazione Gianni Pellicani, in partnership con Fondazione di Venezia, M9 - Museo del '900, Comune di Venezia, Camera di commercio di Venezia e Rovigo e con i Patrocini di Regione Veneto e Citta' Metropolitana di Venezia. Ore 11,30. I lavori terminano domenica.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera ------ 9,30 Ddl ratifica accordi Ue-Ucraina su spazio aereo comune; Ue-Singapore su protezione investimenti; Ddl ratifica atto di Ginevra dell'accordo dell'Aja su modelli e progetti industriali (Aula) 13,30 Dl clima (Lavoro) 13,30 comunicazione della Commissione Ue 'Proposta per un organismo etico interistituzionale (Politiche Ue) 14,15 audizioni esperti su Ddl lobbying (Affari costituzionali).

