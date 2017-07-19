Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 5 marzo
FINANZA - Milano: si conclude il 130esimo Consiglio Nazionale della Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell'era digitale". Presso gli East End Studios.
- Milano: Capital Markets Day 2026 di Nexi e presentazione dei risultati 2025. Ore 8,30.
- Milano: Snam presenta il Piano Strategico 2026-2030 e i Risultati finanziari dell'anno 2025. Ore 10,00. Presso la nuova sede Snam, via Vezza d'Oglio 6.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ascopiave, Azimut, Eurocommercial Properties, Generalfinance, Italmobiliare, Mediobanca, Piaggio & C, Tinexta.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: Produzione industriale m/m, gennaio. Ore 8,45.
- Spagna: Produzione industriale a/a, gennaio. Ore 9,00.
- Italia: Istat - Commercio al dettaglio, gennaio. Ore 10,00.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 15,00.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.
Ore 15,00.
- Stati Uniti: Costo unitario del lavoro t/t ann. prelim. T4.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Produttivita' (ex agricol.) t/t ann. prelim.
T4.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, gennaio. Ore 14,30.
ECONOMIA - Vercelli: l'Universita' del Piemonte Orientale inaugura l'anno accademico 2025/2026. Presso il Teatro Civico. - Reggio Calabria: convegno "Sicurezza e tutela delle infrastrutture sul territorio", promosso da Ansfisa in collaborazione con RemTech Expo. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Dario Lo Bosco, a.d. di FS Engineering; Pietro Ciucci, a.d.
di Stretto di Messina S.p.A; Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presso l'Universita' Mediterranea.
- Roma: convegno "Indipendenza economica e prevenzione: il ruolo dell'educazione finanziaria nel sistema antiviolenza", promosso dalla deputata di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi. Ore 10,30.
Partecipano, tra gli altri, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana (in videomessaggio); il ministro per la Famiglia, la Natalita' e le Pari opportunita', Eugenia Maria Roccella.
Presso la Camera dei Deputati, piazza Monte Citorio 1.
- Roma: presentazione della 177esima Indagine Congiunturale di Federmeccanica. Ore 11,00. Presso l'Hotel Nazionale, piazza Monte Citorio. - Roma: presentazione della Relazione annuale 2024 al Parlamento del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (Colaf). Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione. Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via di Santa Maria in Via 37.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: il Governo convoca le organizzazioni sindacali per discutere del dossier ex Ilva. Ore 11,30. Presso Palazzo Chigi.
CAMERA 13,30 Ddl costituzionale Trentino-Alto Adige; Ddl costituzionale Roma Capitale (Affari costituzionali) SENATO 9,15 Audizioni su Ddl tutela crisi sovraindebitamento (Giustizia) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 11,00 Audizione di Gianni Franco Papa, amministratore delegato Bper Banca (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Fiabci (Enti previdenziali) 8,30 audizione Tim, Fastweb e Wind Tre (Semplificazione) 14,00 audizioni presidente Ss Lazio, Claudio Lotito, e Italo Zanzi, presidente Hellas Verona Fc (Antimafia).
