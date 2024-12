Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 5 dicembre

FINANZA - Tavola rotonda "UBS Billionaire Ambitions Report 2024".

Ore 8,00. In streaming.

- Milano: evento "Deutsche Bank Chief Investment Office - Outlook 2025", un'occasione per approfondire le prospettive economiche e finanziarie per il prossimo anno. Ore 12,45.

Via Turati, 27.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Ordini all'industria m/m, ottobre. Ore 8,00.

- Francia: Produzione industriale m/m, ottobre. Ore 8,45.

- Spagna: Produzione industriale a/a, ottobre. Ore 9,00.

- Italia: Istat - Le prospettive per l'economia italiana, anni 2024/2025. Ore 10,00.

- Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, ottobre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, ottobre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti): si apre la XVII edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona "La nuova architettura della cooperazione per l'economia contemporanea", organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia. I lavori terminano domani.

- Milano: evento "BUILD THE FUTURE", nuove frontiere dell'edilizia sostenibile: le soluzioni di Federate Innovation @MIND. Ore 9,30. Presso il MIND Village Pavilion.

- Roma: prosegue l'evento finale di "Citta' in scena", la seconda edizione del Festival della rigenerazione urbana, promosso da Ance, Associazione Mecenate 90 e Fondazione Musica per Roma. Ore 9,30. Presso l'Auditorium Parco della Musica. L'evento si conclude domani.

- Genova: XI edizione del Forum "Shipping and Intermodal Transport" dal titolo "Il tempo della difesa - Shipping, logistica, porti: le prossime mosse per affrontare la situazione geopolitica e i rischi tecnologici", organizzato da The MediTelegraph, Il Secolo XIX, L'Avvisatore Marittimo e Ttm. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l'Economia del Mare. Presso l'Auditorium dell'Acquario. Anche in streaming.

- Genova: assemblea Confindustria Genova "Ragionevoli certezze". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Via Nicola Lorenzi, 8.

- Milano: convegno "Digital & Open Innovation: per le imprese e startup e' ora di misurare l'impatto!", organizzato dagli Osservatori Digital Innovation. Ore 10,00. Via Giovanni Durando, 10. Anche in streaming.

- Milano: conferenza stampa in occasione della Giornata Mondiale del Suolo, organizzata da Syngenta Italia.

Nell'occasione, la presentazione di INTERRA Scan, una piattaforma digitale altamente innovativa per l'analisi e l'interpretazione dei dati del suolo. Ore 10,30. Via Cuccagna 2, ang. via Muratori.

- Rabat (Marocco): "Forum imprenditoriale Italia - Marocco: un partenariato all'insegna dell'innovazione", organizzato da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE-Agenzia, in collaborazione con Confindustria. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per L'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso Hotel Four Seasons.

- Matera: evento "Sostenibilita' come leva di competitivita'.

Strumenti a supporto delle imprese". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG (in videocollegamento). Presso Confindustria Basilicata, via XX Settembre. Anche in streaming.

- Roma: evento di presentazione del Rapporto CER "Sulla strada della transizione". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia (in videocollegamento). Presso Palazzo Fiano. Anche in streaming.

- Castello di Godego (Tv): assemblea Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto Est "Prospettive. L'arte di scegliere". Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e presidente G.I.

di Confindustria. Presso Villa Caprera.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro della Repubblica francese, Michel Barnier.

Ore 15,15. Palazzo Chigi.

CAMERA 9,30 Dl fiscale (Aula) 13,30 Ddl Corte dei conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 13,30 Ddl Isee (Finanza e Lavoro riunite) 13,30 Dl Pnrr lavoro-scuola (Cultura e Affari sociali riunite) 13,35 Dlgs Codice appalti (Ambiente e Lavori pubblici) 13,40 question time ministero Ambiente e sicurezza energetica (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Dl ambiente (Aula) 14,00 Ddl Albo imprese agromeccaniche (Agricoltura) 16,30 preannunciata questione fiducia Dl ambiente (Aula) SENATO 8,30 e 14,30 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 9,15 Risoluzione fondo garanzia Pmi (Finanze) 10,00 Dl ambiente (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Giovanni Anastasi, presidente Formez Pa (Semplificazione) 8,30 audizione Enpav (Enti previdenziali).

