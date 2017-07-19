Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 4 settembre
FINANZA - Milano: si apre la "Euronext Sustainability Week 2025", una settimana di dialogo tra imprese, investitori e istituzioni su crescita sostenibile e innovazione. Nella giornata odierna, alle ore 11,45, il workshop (in inglese) "Energy Mix, Networks and Infrastructure: Security, Resilience and Innovation".
Presso Palazzo Mezzanotte. I lavori terminano l'11 settembre.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Sabaf, Sanlorenzo.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Sanlorenzo. Ore 15,00.
- Conference call Sabaf. Ore 16,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, luglio. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, agosto. Ore 14,15.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Costo unitario del lavoro t/t ann. finale, T2.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Produttivita' (ex agricol.) t/t ann. finale, T2.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Bilancia commerciale, luglio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, agosto. Ore 15,45.
- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, agosto. Ore 15,45.
- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, agosto.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Bruxelles: dichiarazione introduttiva di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce, all'audizione sull'euro digitale dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo. Ore 11,30.
- Milano: presentazione dello studio "L'evoluzione della sostenibilita' tra cultura, percezione e pratiche.
Un'indagine sulla popolazione italiana", realizzato da PwC Italia, JTI Italia e Arel. Ore 16,30. Presso la Torre PwC.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki.
Ore 18,00. Presso Palazzo Chigi.
